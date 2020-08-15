Дмитрий Михайленко: Днепру-1 нужны игроки в среднюю линию

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после контрольного матча против "Александрии".

- Можно сказать, что межсезонье уже закончилось, и мы начинаем готовиться к первому туру нового чемпионата. Игра с «Зарей» была хорошего уровня, против достойного соперника, который любит доминировать на поле. Там мы их сумели поймать на контратаках, и у нас были шансы забивать. А сегодня игра была более закрытой, ведь «Александрия» хорошо подготовлена ​​физически и не позволяет сопернику много создавать моментов у своих ворот. Сегодняшний матч не был исключением - моментов у нас было немного. Если в первом тайме у нас еще были возможности для взятия ворот, то во втором, к сожалению, нет.

К команде присоединились Довбик, Дубинчак и Сафронов, которого наши болельщики уже знают. Ждем еще усиления, ведь сейчас нас немного, к сегодняшней встрече готовилось только 14 полевых игроков.

- Какие направления в первую очередь будут у клуба в трансферной компании?

- Нам нужны игроки в среднюю линию - это центральные полузащитники, которые могут и контролировать игру, и играть передачами вперед. Это для нас ключевые позиции и наш главный поиск. Также нужен еще один игрок в атаку и один защитник. Все же нас сейчас не так много.

- Ждете от Мирчи Луческу решения по Супряге и Булеце?

- Я ничего не жду. Они сейчас в расположении «Динамо», поэтому наш поиск сокращается. Но здесь не надо делать каких-то поспешных действий, ведь впереди первый тур, после которого будет длительная пауза. Поэтому с составом мы окончательно определимся ко второму туру.

- Сегодня на игре был главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань, с которым вы пообщались после матча. Он кого-то осматривал, просто это был дружеский визит?

- У нас были обычные разговоры после матча. Он говорил о том, что увидел по игре футболистов из списка кандидатов в сборную. Но все это довольно обычно, когда специалисты между собой общаются после игры.

- Чего ждете от следующего сезона?

- Готовимся с большими надеждами, и болельщики правы, когда требуют от команды большего. Так что встречаем этот сезон с надеждами, стремлением побеждать, желанием находиться в верхней части турнирной таблицы. Надеюсь, нам удастся привезти в Днепр еврокубки, которых наш город очень заждалось.