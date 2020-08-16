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Цитаишвили и Тете вошли в ТОП-60 номинантов на Golden Boy
Игроки "Динамо" и "Шахтера" претендуют на звание лучшего молодого игрока
Итальянское издание Tuttosport обьявило третий раунд голосования за премия Golden Boy 2020.
Портал отсеял 20 претендентов и представил ТОП-60 номинантов.
В список 60 лучших молодых игроков вошли футболисты УПЛ - вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили и полузащитник донецкого "Шахтера" Тете.
Награду Golden Boy вручают лучшему игроку Европы до 21 года. В прошлом году звания удостоился форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш.
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Источник:Tuttosport
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