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Буяльский: Луческу к каждому присматривается, спрашивает как дела

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек "бело-синих" поделился впечатлениями от работы с Мирчей

Буяльский: Луческу к каждому присматривается, спрашивает как дела
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о работе под руководством Мирчи Луческу.

- Первые впечатления от работы с Луческу.

- Положительные. Когда приходит новый тренер, у него свое видение, требования. Интересно, пока привыкаем к его требованиям.

- Выделили для себя какие-то особенности в тренировочном процессе?

- Много с мячом, интенсивно играем. Меньше беговой работы, тактика. Это то, что в глаза бросилось.

- Насколько футболисту приятно, когда он много общается с ним?

- Наверное, сейчас больше общается, потому что еще не всех футболистов знает. К каждому присматривается, спрашивает как дела, не только о футбольных, но и о бытовых вопросах. С каждым говорит индивидуально, чтобы добиться положительного результата. Спарринги играли на фоне усталости, плюс ротация состава. У нас много молодых футболистов, плюс травмированные. Наверное, еще нет баланса в нашей игре, - рассказал хавбек.

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В статье: Мирча Луческу Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
17.08.2020 в 00:50
Уже все высказались про Луческу...Осталось ещё родителей всех футболистов спросить..такое ощущение что дали установку всем высказатся
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