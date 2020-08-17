Буяльский: Луческу к каждому присматривается, спрашивает как дела

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский рассказал о работе под руководством Мирчи Луческу.

- Первые впечатления от работы с Луческу.

- Положительные. Когда приходит новый тренер, у него свое видение, требования. Интересно, пока привыкаем к его требованиям.

- Выделили для себя какие-то особенности в тренировочном процессе?

- Много с мячом, интенсивно играем. Меньше беговой работы, тактика. Это то, что в глаза бросилось.

- Насколько футболисту приятно, когда он много общается с ним?

- Наверное, сейчас больше общается, потому что еще не всех футболистов знает. К каждому присматривается, спрашивает как дела, не только о футбольных, но и о бытовых вопросах. С каждым говорит индивидуально, чтобы добиться положительного результата. Спарринги играли на фоне усталости, плюс ротация состава. У нас много молодых футболистов, плюс травмированные. Наверное, еще нет баланса в нашей игре, - рассказал хавбек.