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Все правильно сделал. Александр Рябоконь прокомментировал переход Фаворова в Зарю

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер сожалеет о потере лидера

Все правильно сделал. Александр Рябоконь прокомментировал переход Фаворова в Зарю
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Главный тренер черниговской "Десны" в эфире программы "Профутбол" прокомментировал переход капитана команда Дениса Фаворова в "Зари" на правах свободного агента.

"Такого второго Фаворова мы не найдем - такого полезного игрока, каким был наш капитан. Я знаю, что ему предлагали контракт на более выгодных условиях. Не на самых выгодных, но улучшенных. Мог бы согласиться, и еще поиграть в еврокубках за "Десну". Он этого заслуживает. Но Денис решил иначе. Мне кажется, что он все правильно сделал в этой ситуации", - резюмировал Рябоконь.

Добавим, что "Десна" продолжила аренду чемпиона мира среди молодежи Ефима Конопля. Именно воспитанник "Шахтера", скорее всего, и будет закрывать позицию правого защитника. Отметим, что Фаворов в "Заре" будет шанс заменить Александра Тимчика, который вернулся в "Динамо".

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Денис Фаворов
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Источник:
ПроФутбол

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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 10:54
Мне кажется ,что в Заре сложно будет выйти на хороший уровень для свободного художника, каковым был Фаворов в Десне. И то как играл Фаворов в Десне в Заре ему не разрешат. Возможно для всех не так и плохо , что он ушёл. Во-первых шанс выйти на новый уровень для самого Дениса, во-вторых явно больше денег в семью , а в-третьих шанс на перезагрузку есть и в Десне.
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.08.2020 в 09:46
Конопля це слабак порівняно з Фаворовим.
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+3
-1
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 11:05
Не соглашусь. У Фаворова 2 голевые передачи за 31 матч, а у Конопли 5 за 22 . 8 голов Фаворов забил из них 5 с пенальти. Эгоист немного. Но он капитан, дед , ему с этим проще )))...А вот привозов Фаворов сделал куда больше ... так, что посмотрим как будет продолжаться жизнь всех участников этой саги )))
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