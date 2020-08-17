Все правильно сделал. Александр Рябоконь прокомментировал переход Фаворова в Зарю

Главный тренер черниговской "Десны" в эфире программы "Профутбол" прокомментировал переход капитана команда Дениса Фаворова в "Зари" на правах свободного агента.

"Такого второго Фаворова мы не найдем - такого полезного игрока, каким был наш капитан. Я знаю, что ему предлагали контракт на более выгодных условиях. Не на самых выгодных, но улучшенных. Мог бы согласиться, и еще поиграть в еврокубках за "Десну". Он этого заслуживает. Но Денис решил иначе. Мне кажется, что он все правильно сделал в этой ситуации", - резюмировал Рябоконь.

Добавим, что "Десна" продолжила аренду чемпиона мира среди молодежи Ефима Конопля. Именно воспитанник "Шахтера", скорее всего, и будет закрывать позицию правого защитника. Отметим, что Фаворов в "Заре" будет шанс заменить Александра Тимчика, который вернулся в "Динамо".