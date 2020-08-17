Рябоконь: Скоро о Мудрике будут говорить только как о футболисте, а не звезде Инстаграма

Журналисты программы "ПроФутбол" сделали сюжет о воспитаннике донецкого "Шахтера" Михаиле Мудрика, который этим летом перешел на правах аренды в черниговскую "Десну". Стоит заметить, что Михаил, хотя до сих пор и не играл на профессиональном уровне, очень популярен в социальной сети Instagram. Благодаря выполнению эффектных футбольных трюков он имеет тысячи подписчиков.

Так, авторы сюжет взяли комментарии по поводу Мудрика у голкипера "Десны" Евгения Паста и главного тренера Александра Рябоконя.

"Да, я подписался на него. Сразу, как только он пришел. Он на меня тоже, я потом подошел, поблагодарил. Сказал: если общая фотография будет - отметишь меня. Сколько у него там подписчиков – 200 тысяч? Наверное, в Чернигове меньше людей живет, чем у него подписчиков", - в шутку заметил Евгений Паст.

Наставник черниговцев Александр Рябоконь отметил, что его нет в социальных сетях: "Мне достаточно общения, которое имею каждый день. Поэтому без инстаграма мне не грустно. Думаю, пройдет тур, два, месяц и о Мудрике будут говорить только как о футболисте, а не как о инстаграмере".

Сам "виновник" так прокомментировал свою популярность: "Я повторял неоднократно и еще раз повторю - я не звезда, я просто футболист, который ежедневно работает над собой".

Заметим, что Мудрик уже успел отметиться голом за "Десну" - он помог черниговцам обыграть "Олимпик" в контрольном матче. Кроме того, Михаил отдал результативную передачу в поединке с "Динамо".