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Рябоконь: Скоро о Мудрике будут говорить только как о футболисте, а не звезде Инстаграма

Премьер-лига
(1 голосов)

Десна подписала настоящую звезду ... социальных сетей

Рябоконь: Скоро о Мудрике будут говорить только как о футболисте, а не звезде Инстаграма
Новина українською

Журналисты программы "ПроФутбол" сделали сюжет о воспитаннике донецкого "Шахтера" Михаиле Мудрика, который этим летом перешел на правах аренды в черниговскую "Десну". Стоит заметить, что Михаил, хотя до сих пор и не играл на профессиональном уровне, очень популярен в социальной сети Instagram. Благодаря выполнению эффектных футбольных трюков он имеет тысячи подписчиков.

Так, авторы сюжет взяли комментарии по поводу Мудрика у голкипера "Десны" Евгения Паста и главного тренера Александра Рябоконя.

"Да, я подписался на него. Сразу, как только он пришел. Он на меня тоже, я потом подошел, поблагодарил. Сказал: если общая фотография будет - отметишь меня. Сколько у него там подписчиков – 200 тысяч? Наверное, в Чернигове меньше людей живет, чем у него подписчиков", - в шутку заметил Евгений Паст.

Наставник черниговцев Александр Рябоконь отметил, что его нет в социальных сетях: "Мне достаточно общения, которое имею каждый день. Поэтому без инстаграма мне не грустно. Думаю, пройдет тур, два, месяц и о Мудрике будут говорить только как о футболисте, а не как о инстаграмере".

Сам "виновник" так прокомментировал свою популярность: "Я повторял неоднократно и еще раз повторю - я не звезда, я просто футболист, который ежедневно работает над собой".

Заметим, что Мудрик уже успел отметиться голом за "Десну" - он помог черниговцам обыграть "Олимпик" в контрольном матче. Кроме того, Михаил отдал результативную передачу в поединке с "Динамо".

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Михаил Мудрик
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Источник:
ПроФутбол

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
17.08.2020 в 10:46
Техника у парня на уровне. Научится применять грамотно и без пижонства в игре и будет рвать любую защиту. Вон в игре с ДК пять сборников накрутили и голевую отдал на Шевцова. Рябоконь сделает из него хорошего футболиста ))!!!
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