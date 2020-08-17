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Новая роль? Стала известно, покинет ли Кравченко Днепр-1
Сергей – настоящий ветеран местного футбола
Украинский футболист Сергей Кравченко не уйдет из СК "Днепр-1". Ранее сообщалось о том, что клуб решил не продлевать контракт с 37-летним хавбеком.
По информации портала "Причал", Кравченко останется в клубе и будет играющим тренером.
Напомним, Сергей защищает цвета "Днепра-1" с лета 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 25 матчей во всех турнирах (1 результативная передача).
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Источник:Причал
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Комментарии (2)
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nabo25
17.08.2020 в 12:27
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0
-1
Сокира (New Castle)
17.08.2020 в 12:11
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0
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