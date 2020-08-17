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Новая роль? Стала известно, покинет ли Кравченко Днепр-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей – настоящий ветеран местного футбола

Новая роль? Стала известно, покинет ли Кравченко Днепр-1
Новина українською

Украинский футболист Сергей Кравченко не уйдет из СК "Днепр-1". Ранее сообщалось о том, что клуб решил не продлевать контракт с 37-летним хавбеком.

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По информации портала "Причал", Кравченко останется в клубе и будет играющим тренером.

Напомним, Сергей защищает цвета "Днепра-1" с лета 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 25 матчей во всех турнирах (1 результативная передача).

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В статье: Сергей Кравченко СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Причал

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Комментарии (2)
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nabo25
17.08.2020 в 12:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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-1
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Сокира (New Castle)
17.08.2020 в 12:11
Респект Дніпру.
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