Новая роль? Стала известно, покинет ли Кравченко Днепр-1

Украинский футболист Сергей Кравченко не уйдет из СК "Днепр-1". Ранее сообщалось о том, что клуб решил не продлевать контракт с 37-летним хавбеком.

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По информации портала "Причал", Кравченко останется в клубе и будет играющим тренером.

Напомним, Сергей защищает цвета "Днепра-1" с лета 2017 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 25 матчей во всех турнирах (1 результативная передача).