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Палкин рассказал о переговорах по Олимпийскому: Динамо от этого только выиграет

Премьер-лига
(2 голосов)

В Киеве будут играть оба украинских гранда

Палкин рассказал о переговорах по Олимпийскому: Динамо от этого только выиграет
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах донецкого клуба на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо", и НСК "Олимпийский" только выиграют.

Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число", – сказал Палкин.

Гендиректор "Шахтера" также сообщил о договоренностях между клубом и "Олимпийским", чтобы попытаться совместно создать на стадионе газон европейского уровня.

Напомним, что после захвата Донецка российскими наемниками "Шахтер" проводил домашние матчи во Львове на "Арене Львов" и в Харькове на ОСК "Металлист". Также ситуативно "Шахтер" использовал стадион "Черноморец" в Одессе, стадион в Черкассах, НТКУ им. Банникова и стадион "Динамо" имени Лобановского в Киеве.

После возобновления сезона, прерванного на карантин, "Шахтер" не стал возвращаться в Харьков и все матчи провел в Киеве на НСК "Олимпийский".

Читайте такжеИсточник: Шахтер заявил НСК Олимпийский как свой домашний стадион
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В статье: Сергей Палкин НСК Олимпийский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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Наш (Одесса)
17.08.2020 в 13:27
Если Палкин так говорит, значит хотят на**ать... )
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+3
0
support (Kyiv)
17.08.2020 в 13:21
Ну наконец-то. Можно и абонементы теперь покупать
Ответить
0
-2
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 13:09
В Маріуполь, хай там роблять газон і там грають. Хитровимахані: зареєстровані там, податки сплачують там, а жити і грати в Києві? Нехай їдуть за місцем реєстрації грати.
Ответить
+5
-2
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 13:09
Там і вболввальники ваші.
Ответить
+2
0
Onside (Чернігів)
17.08.2020 в 13:10
За твоєю логікою пів Києва можна виселити)))
Ответить
+1
-4
ysebe1970 (Бровары)
17.08.2020 в 13:14
Это ты перегнул.. Но задуматься надо.. Черниговских проходимцев тоже надо историческую родину отправить..
+4
0
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 13:32
Де платиш податки, там і живи.
0
0


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