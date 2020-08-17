Палкин рассказал о переговорах по Олимпийскому: Динамо от этого только выиграет

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах донецкого клуба на НСК "Олимпийский".

"Шахтер" уже несколько месяцев играет на НСК "Олимпийский". Мы сейчас ведем переговоры, чтобы заключить долгосрочный контракт, от которого, я считаю, и "Динамо", и НСК "Олимпийский" только выиграют. Это будет хорошо и для сборной Украины, мы обсуждали этот вопрос с Андреем Шевченко. Есть также и другие идеи по взаимному сотрудничеству со стадионом. Что касается "Динамо", то у них особое приоритетное право выбора игрового дня, если по календарю наши игры попадают на одно и тоже число", – сказал Палкин.

Гендиректор "Шахтера" также сообщил о договоренностях между клубом и "Олимпийским", чтобы попытаться совместно создать на стадионе газон европейского уровня.

Напомним, что после захвата Донецка российскими наемниками "Шахтер" проводил домашние матчи во Львове на "Арене Львов" и в Харькове на ОСК "Металлист". Также ситуативно "Шахтер" использовал стадион "Черноморец" в Одессе, стадион в Черкассах, НТКУ им. Банникова и стадион "Динамо" имени Лобановского в Киеве.

После возобновления сезона, прерванного на карантин, "Шахтер" не стал возвращаться в Харьков и все матчи провел в Киеве на НСК "Олимпийский".