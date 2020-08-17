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Футболисты и персонал Динамо перед началом сезона УПЛ сдали тесты на COVID-19

Премьер-лига
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Подтверждено пока два случая - у Вантуха и Русина

Футболисты и персонал Динамо перед началом сезона УПЛ сдали тесты на COVID-19
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Киевское "Динамо" продолжает подготовку к сезону на своей загородной базе под Киевом. Новая неделя для команды Луческу началась со сдачи очередных плановых тестов на COVID-19. Результаты будут известны через 1,5 - 2 суток.

Напомним, на позапрошлой неделе положительными оказались тесты двух игроков первой команды, Романа Вантуха и Назария Русина.

У остальных игроков результаты ПЦР тестов были отрицательными.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус
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