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Футболисты и персонал Динамо перед началом сезона УПЛ сдали тесты на COVID-19
Подтверждено пока два случая - у Вантуха и Русина
Киевское "Динамо" продолжает подготовку к сезону на своей загородной базе под Киевом. Новая неделя для команды Луческу началась со сдачи очередных плановых тестов на COVID-19. Результаты будут известны через 1,5 - 2 суток.
Напомним, на позапрошлой неделе положительными оказались тесты двух игроков первой команды, Романа Вантуха и Назария Русина.
У остальных игроков результаты ПЦР тестов были отрицательными.
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Источник:Официальный сайт Динамо
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