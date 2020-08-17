Футболисты и персонал Динамо перед началом сезона УПЛ сдали тесты на COVID-19

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к сезону на своей загородной базе под Киевом. Новая неделя для команды Луческу началась со сдачи очередных плановых тестов на COVID-19. Результаты будут известны через 1,5 - 2 суток.

Напомним, на позапрошлой неделе положительными оказались тесты двух игроков первой команды, Романа Вантуха и Назария Русина.

У остальных игроков результаты ПЦР тестов были отрицательными.