Поворознюк: Болельщик Ингульца – самое святое, ради чего мы все это делаем

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк похвалил болельщиков клуба и поблагодарил их.

- Наверное, болельщик "Ингульца" – самое святое, ради чего мы все это делаем, живем и играем в футбол. Хочу поблагодарить всех. Мне на телефон пришло 183 смски, до 2 часов ночи отвечал. И самое главное, что писали со всей Украины: "Тернополь с вами", "Полтава с вами".

Мы лишний раз доказываем, что "Ингулец" – действительно народный клуб. Мы без сумасшедших денег, вливаний, выходим и бьемся на поле на каждом квадратном метре. Нас за это просто любят.

Благодарен всем, кто своим отношением к нам, поведением гнали наших ребят вперед, – сказал Поворознюк в эфире канала "Ингульца" в YouTube.