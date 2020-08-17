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Поворознюк: Болельщик Ингульца – самое святое, ради чего мы все это делаем
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Президент "Ингульца"
- Наверное, болельщик "Ингульца" – самое святое, ради чего мы все это делаем, живем и играем в футбол. Хочу поблагодарить всех. Мне на телефон пришло 183 смски, до 2 часов ночи отвечал. И самое главное, что писали со всей Украины: "Тернополь с вами", "Полтава с вами".
Мы лишний раз доказываем, что "Ингулец" – действительно народный клуб. Мы без сумасшедших денег, вливаний, выходим и бьемся на поле на каждом квадратном метре. Нас за это просто любят.
Благодарен всем, кто своим отношением к нам, поведением гнали наших ребят вперед, – сказал Поворознюк в эфире канала "Ингульца" в YouTube.