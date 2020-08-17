Палкин рассказал о доходах Шахтера в нынешнем сезоне

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, столько денег заработал клуб в нынешнем сезоне еврокубков:

"Если мы остановимся на нынешней точке – выходе в полуфинал Лиги Европы, то доход "Шахтера" от выступления в еврокубках составит около 50 миллионов евро.

Конечно, спортивные результаты – это определяющее. Если мы проходим как можно дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то стоимость команды соответствующим образом увеличивается, и порой – может даже в разы.

Поэтому если мы говорим о бизнес-модели, то для нас это очень важный элемент. По большому счету, это и есть стратегия развития нашего клуба: добиться ситуации, когда мы будем полностью покрывать свои затраты и станем прибыльными.

Когда говорят, что клубы существуют по одним законам, а бизнес-компании – по другим, то это не так. Везде один закон. Если сегодня футбольный клуб будет ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и быть прибыльным, то этот фактор прямым образом будет влиять на спортивные результаты, а спортивные результаты – на фактор прибыльности. Это такие взаимосвязанные вещи".