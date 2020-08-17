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Палкин рассказал о доходах Шахтера в нынешнем сезоне

Премьер-лига
(4 голосов)

Уже сейчас могут заработать кругленькую сумму

Палкин рассказал о доходах Шахтера в нынешнем сезоне
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о том, столько денег заработал клуб в нынешнем сезоне еврокубков:

"Если мы остановимся на нынешней точке – выходе в полуфинал Лиги Европы, то доход "Шахтера" от выступления в еврокубках составит около 50 миллионов евро.

Конечно, спортивные результаты – это определяющее. Если мы проходим как можно дальше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то стоимость команды соответствующим образом увеличивается, и порой – может даже в разы.

Поэтому если мы говорим о бизнес-модели, то для нас это очень важный элемент. По большому счету, это и есть стратегия развития нашего клуба: добиться ситуации, когда мы будем полностью покрывать свои затраты и станем прибыльными.

Когда говорят, что клубы существуют по одним законам, а бизнес-компании – по другим, то это не так. Везде один закон. Если сегодня футбольный клуб будет ориентирован на то, чтобы зарабатывать деньги и быть прибыльным, то этот фактор прямым образом будет влиять на спортивные результаты, а спортивные результаты – на фактор прибыльности. Это такие взаимосвязанные вещи".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
interfax
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2020 в 16:45
Торговельно-закупівельний питомник-приматарій.
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