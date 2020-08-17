Ворскла завершила сбор безголевой двусторонкой

Полтавская " Ворскла ", которая готовилась к старту нового сезона в Закарпатье, завершила данный сбор двусторонкой.

Полтавчане сыграли 9 на 9, при этом отыграли всего 1 тайм – игру пришлось прекратить из-за ливня. К тому моменту счет не был открыт – 0:0.

"Воркла" уже отправилась домой, где продолжит подготовку к матчу первого тура УПЛ против "Руха", который состоится в воскресенье, 23 августа.