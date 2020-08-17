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Ворскла завершила сбор безголевой двусторонкой

Премьер-лига
(3 голосов)

Играли 1 тайм в режиме 9 на 9

Ворскла завершила сбор безголевой двусторонкой
Новина українською

Полтавская "Ворскла", которая готовилась к старту нового сезона в Закарпатье, завершила данный сбор двусторонкой.

Полтавчане сыграли 9 на 9, при этом отыграли всего 1 тайм – игру пришлось прекратить из-за ливня. К тому моменту счет не был открыт – 0:0.

"Воркла" уже отправилась домой, где продолжит подготовку к матчу первого тура УПЛ против "Руха", который состоится в воскресенье, 23 августа.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла

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