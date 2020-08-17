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Десна попрощалась с "плюсами". Все матчи первого тура УПЛ покажут на каналах Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

В пул ТК Футбол вошел и Ингулец

Десна попрощалась с "плюсами". Все матчи первого тура УПЛ покажут на каналах Футбол
Новина українською

Уже на ближайших выходных стартует новый сезон УПЛ, в котором будут играть не 12, а уже 14 команд.

При этом, некоторые пертурбации произошли и в рядах телетрансляторов некоторых команд.

Так, "Заря" официально объявила, что выездной матч 1-го утра с "Десной" будет транслировать ТК "Футбол". Также поединок стоит и в сетке трансляций самого канала, хотя официальный сайт черниговцев по этому поводу пока что хранит молчание. Таким образом, о том, что "Десна" ушла с "плюсов" на "футболы" можно говорить как о свершившемся факте.

В сетке канала стоит и матч "Ингулец" – "Днепр-1". Исходя из этого можно смело предположить, что клуб из Петрово вошел в пул именно этого транслятора.

Интересно, что все 7 поединков 1-го тура УПЛ нового сезона покажут именно телеканалы "Футбол", так как "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" играют на выезде. В какой пул войдет "Минай", который стартует также с выездного матча, пока что неясно.

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В статье: Десна (Чернигов) Телеканал 2+2 ТК Футбол Ингулец (Петрово) ФК Минай телепул
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.08.2020 в 16:46
Довбогрьоби...
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alex.belogubko (одесса)
17.08.2020 в 16:45
не связывайтесь с Денисовым--пожалеете
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