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Десна попрощалась с "плюсами". Все матчи первого тура УПЛ покажут на каналах Футбол
В пул ТК Футбол вошел и Ингулец
Уже на ближайших выходных стартует новый сезон УПЛ, в котором будут играть не 12, а уже 14 команд.
При этом, некоторые пертурбации произошли и в рядах телетрансляторов некоторых команд.
Так, "Заря" официально объявила, что выездной матч 1-го утра с "
В сетке канала стоит и матч "Ингулец" – "Днепр-1". Исходя из этого можно смело предположить, что клуб из Петрово вошел в пул именно этого транслятора.
Интересно, что все 7 поединков 1-го тура УПЛ нового сезона покажут именно телеканалы "Футбол", так как "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" играют на выезде. В какой пул войдет "Минай", который стартует также с выездного матча, пока что неясно.