Десна попрощалась с "плюсами". Все матчи первого тура УПЛ покажут на каналах Футбол

Уже на ближайших выходных стартует новый сезон УПЛ, в котором будут играть не 12, а уже 14 команд.

При этом, некоторые пертурбации произошли и в рядах телетрансляторов некоторых команд.

Так, "Заря" официально объявила, что выездной матч 1-го утра с " Десной " будет транслировать ТК "Футбол". Также поединок стоит и в сетке трансляций самого канала, хотя официальный сайт черниговцев по этому поводу пока что хранит молчание. Таким образом, о том, что "Десна" ушла с "плюсов" на "футболы" можно говорить как о свершившемся факте.

В сетке канала стоит и матч "Ингулец" – "Днепр-1". Исходя из этого можно смело предположить, что клуб из Петрово вошел в пул именно этого транслятора.

Интересно, что все 7 поединков 1-го тура УПЛ нового сезона покажут именно телеканалы "Футбол", так как "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" играют на выезде. В какой пул войдет "Минай", который стартует также с выездного матча, пока что неясно.