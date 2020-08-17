Максим Лунев: Почти все новички Зари русскоязычные, что помогает улучшить взаимоотношения

Нападающий "Зари" Максим Лунев дал комментарий после товарищеского матча с "Мариуполем" (2:1).

- Это важная победа для нас. При ничейном результате смогли забить и сделать счёт 2:1 в нашу пользу. Последняя контрольная игра перед началом чемпионата. Очень важно было каждому выложиться по максимуму. Все старались приложить как можно больше усилий, правда, было это не так просто. Теперь у выходим на подготовку к официальным матчам.

- Ты забил хороший гол в этой встрече, грамотно завершив атаку.

- Спасибо. Переживал, правда, ведь пробивал опорной, правой ногой.

- Как настроение внутри коллектива под конец сборов?

- Всё хорошо, довольны положением в команде. Новички учатся нашей игре, вливаются в состав. Остальные игроки набирают форму. Будем стараться поддерживать уровень прошлого сезона.

- Как проходят адаптацию новички? Подходят к вам за советами?

- Естественно, со всеми общаемся. Тот факт, что практически все русскоязычные, помогает улучшить взаимоотношения. Стараемся всем помочь, влиться в коллектив.

- Теперь у вас неделя для подготовки к официальному матчу с "Десной"?

- Да, нам дают выходной после спарринга и с новыми силами, будем готовиться к игре с "Десной".