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Максим Лунев: Почти все новички Зари русскоязычные, что помогает улучшить взаимоотношения

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард луганчан рассказал о подготовке к новому сезону

Максим Лунев: Почти все новички Зари русскоязычные, что помогает улучшить взаимоотношения
Новина українською

Нападающий "Зари" Максим Лунев дал комментарий после товарищеского матча с "Мариуполем" (2:1).

- Это важная победа для нас. При ничейном результате смогли забить и сделать счёт 2:1 в нашу пользу. Последняя контрольная игра перед началом чемпионата. Очень важно было каждому выложиться по максимуму. Все старались приложить как можно больше усилий, правда, было это не так просто. Теперь у выходим на подготовку к официальным матчам.

- Ты забил хороший гол в этой встрече, грамотно завершив атаку.

- Спасибо. Переживал, правда, ведь пробивал опорной, правой ногой.

- Как настроение внутри коллектива под конец сборов?

- Всё хорошо, довольны положением в команде. Новички учатся нашей игре, вливаются в состав. Остальные игроки набирают форму. Будем стараться поддерживать уровень прошлого сезона.

- Как проходят адаптацию новички? Подходят к вам за советами?

- Естественно, со всеми общаемся. Тот факт, что практически все русскоязычные, помогает улучшить взаимоотношения. Стараемся всем помочь, влиться в коллектив.

- Теперь у вас неделя для подготовки к официальному матчу с "Десной"?

- Да, нам дают выходной после спарринга и с новыми силами, будем готовиться к игре с "Десной".

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В статье: Заря (Луганск) Максим Лунев
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (2)
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KDK2020 (Киев)
17.08.2020 в 18:39
Ну чому ж, це абсолютно нормальна ситуація. Більшість мешканців Запоріжжя і Шепетофкі гаваріт, а не розмовляє. Це нормально для постколоніальної країни. Це зрозуміло й не потребує ніяких нервів. Все ок. Більше того скажу, тільки в країнах колишнього СНД чомусь розрізняють "рідну мову" та совковий новодєл "національність". Не буває російськомовних українців так само, як не буває чорноволосого блондина, або шульги, який пише правою. Насправді, всі, хто гаваріт с дєтства, - це звичайнісінькі росіяни. Не розумію, чому вони соромляться в цьому зізнатися...
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+3
-2
magnumm (Шепетовка)
17.08.2020 в 17:49
Тот факт, что практически все русскоязычные, помогает улучшить взаимоотношения. )))) уххххх, сейчас слезут с дивана, ну сами знаете , кто)) ждемс, пивко уже в холодильнике, сырок нарезан)
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+4
-4


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