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Максим Лунев: Почти все новички Зари русскоязычные, что помогает улучшить взаимоотношения
Форвард луганчан рассказал о подготовке к новому сезону
Нападающий "Зари" Максим Лунев дал комментарий после
- Это важная победа для нас. При ничейном результате смогли забить и сделать счёт 2:1 в нашу пользу. Последняя контрольная игра перед началом чемпионата. Очень важно было каждому выложиться по максимуму. Все старались приложить как можно больше усилий, правда, было это не так просто. Теперь у выходим на подготовку к официальным матчам.
- Ты забил хороший гол в этой встрече, грамотно завершив атаку.
- Спасибо. Переживал, правда, ведь пробивал опорной, правой ногой.
- Как настроение внутри коллектива под конец сборов?
- Всё хорошо, довольны положением в команде. Новички учатся нашей игре, вливаются в состав. Остальные игроки набирают форму. Будем стараться поддерживать уровень прошлого сезона.
- Как проходят адаптацию новички? Подходят к вам за советами?
- Естественно, со всеми общаемся. Тот факт, что практически все русскоязычные, помогает улучшить взаимоотношения. Стараемся всем помочь, влиться в коллектив.
- Теперь у вас неделя для подготовки к официальному матчу с "Десной"?
- Да, нам дают выходной после спарринга и с новыми силами, будем готовиться к игре с "Десной".