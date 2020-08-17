Палкин рассказал, сколько Шахтер зарабатывает на спонсорских контрактах

Генеральный директор " Ш ахтера " Сергей Палкин рассказал о том, сколько клуб зарабатывает от спонсорских контрактов.

"Спонсоры – это одна из частей доходов любого клуба в мире. Я хотел бы напомнить, что сегодня существует финансовый фейр-плей, который очень жестко контролируется УЕФА. Отчетность, доходы и затраты клубов проверяются полностью, вдоль и поперек. И если сегодня спонсор тот же СКМ, то вы не можете написать любую цифру. Вы можете заключить контракт на сумму, которая соответствует стоимости данной сделки на рынке. Если надпись на футболке, исходя из рыночных предложений, стоит $500 тыс., то вы не можете заключить контракт на $5 млн или $10 млн.

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На сегодняшний день наш спонсорский пакет, без СКМ, составляет где-то $7 млн", - подытожил Палкин.