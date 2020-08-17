Стасюк: Мариуполь — это шаг вперед, хороший вариант для развития

Новичок "Мариуполя" Петр Стасюк рассказал о своей футбольной карьере и о решении перебраться в азовский клуб.

— Позвонил главный тренер команды Остап Миронович и пригласил в "Мариуполь". Я, в принципе, долго не думал и дал положительный ответ. Считаю, что переход в "Мариуполь" — это шаг вперед для меня и для моего развития очень хороший вариант.

— Ранее ты был знаком с главным тренером?

— Нет, раньше я с ним не работал. Но знал, что это молодой тренер, который раньше работал в Испании. Будет очень интересно поработать под руководством Остапа Мироновича.

— Расскажи немного о своей футбольной карьере.

— Начинал заниматься футболом в Ильичевске (Одесская область), в детско-юношеской школе "Монолит". Там мы были вместе с Димой Мишневым – он на год старше меня. Взрослую карьеру начал в "Скале" из Стрыя, где провел 5 сезонов. Потом вернулся домой – играл в "Балканах" и одесской "Жемчужине". И летом 2018 года перешел в "Минай". В этом сезоне мы неплохо выступили, меня заметили тренеры "Мариуполя", пригласили и вот я здесь.

— Кроме Мишнева с кем-то еще из команды был знаком?

— Нет, кроме Димы ни с кем лично знаком не был. Но это не проблема – в рабочем процессе со всеми познакомлюсь.

— "Минай" выиграл Первую лигу. Ты был игроком основного составы команды, но решился на перемены.

— Да, я был основным игроком, но всегда хочется расти, развиваться и добиваться большего. Захотелось выйти из зоны комфорта, которая была у меня в "Минае", и попробовать чего-то нового, побороться за выход в еврокубки.

— По амплуа ты – левый защитник. На других позициях играешь?

— Да, в основном я играю на левом фланге. При необходимости, если это будет нужно тренерскому штабу и команде, могу подстраховать справа. С Остап Мироновичем мы разговаривали еще до моего приезда сюда. Думаю, он за мной давно следил и уже знает, как меня лучше использовать на футбольном поле.

— В субботу "Мариуполь" в Запорожье провел спарринг против "Зари" , в котором ты сыграл весь второй тайм. Как тебе игралось, взаимопонимания с партнерами уже нашел?

— Вроде второй тайм у нас неплохо получился. Считаю, мы переиграли "Зарю", но, к сожалению, в конце матча пропустили контратаку и проиграли. Нормально взаимодействовал с партнерами. Футбол — один для всех и тут ничего выдумывать не надо. Со временем, думаю, мы будем лучше понимать требования тренерского штаба и взаимодействовать на поле еще лучше.

— В субботу "Мариуполь" стартует в новом сезоне выездным матчем против "Александрии". Как оцениваешь свое физическое состояние? Готов дебютировать за новую команду?

— Играть готов – у меня отпуска и не было. Первая лига только 13-го числа завершилась. Поэтому мои физические кондиции хорошие и в этом плане проблем не было.