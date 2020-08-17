Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи" - Луческу рассказал, почему он работает и в 75 лет

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, почему он в возрасте 75 лет все еще не завершил карьеру.

"Я делаю это не ради денег. Я чувствовал необходимость отдать футболу все, что он мне дал. Я хотел эмоций, быть на поле, учить, передавать молодежи. Проще говоря - жить.

Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи", - сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.