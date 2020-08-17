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Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи" - Луческу рассказал, почему он работает и в 75 лет
Тренер хочет вернуть футболу то, что игра дала ему
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, почему он в возрасте 75 лет все еще не завершил карьеру.
"Я делаю это не ради денег. Я чувствовал необходимость отдать футболу все, что он мне дал. Я хотел эмоций, быть на поле, учить, передавать молодежи. Проще говоря - жить.
Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи", - сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Комментарии (4)
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yunguvnor (м. Чернігів)
17.08.2020 в 21:29
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ПетроФ (Луцьк)
17.08.2020 в 20:12
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Maldini (Киев)
17.08.2020 в 19:48
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2020 в 20:55
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