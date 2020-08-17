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Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи" - Луческу рассказал, почему он работает и в 75 лет

Премьер-лига
(3 голосов)

Тренер хочет вернуть футболу то, что игра дала ему

Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи" - Луческу рассказал, почему он работает и в 75 лет
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о том, почему он в возрасте 75 лет все еще не завершил карьеру.

"Я делаю это не ради денег. Я чувствовал необходимость отдать футболу все, что он мне дал. Я хотел эмоций, быть на поле, учить, передавать молодежи. Проще говоря - жить.

Как сказал Шекспир: "Перед смертью живи", - сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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yunguvnor (м. Чернігів)
17.08.2020 в 21:29
"А як сказав Рінат Ахмєтов, Донбасс порожняк нє ґоніт", - резюмував Луческу.
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ПетроФ (Луцьк)
17.08.2020 в 20:12
заздрість до Лобановського не має меж.
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Maldini (Киев)
17.08.2020 в 19:48
чТО ЗА БРЕД И Шекспира приплёл!Нужно ехать в Румынию и там подымать футбол,правда?!75 лет,пора и честь знать и уважать себя и динамовского болельщика!Эх.нет Лобановского на его голову!!!
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
17.08.2020 в 20:55
Хватит Лобановского приплетать не к месту. Еще бы СССР на голову сурка попросили. В Украине был один тренер на все Лиги - Каштру. Теперь два, пусть один и старроват, был бы моложе - тренировал бы клуб готовый к трансферам, а не ДК.
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