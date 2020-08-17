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Динамо еще не договорилось с "плюсами" о трансляциях на следующий сезон

Премьер-лига
(1 голосов)

Футбол на "плюсах" под большим вопросом

Динамо еще не договорилось с "плюсами" о трансляциях на следующий сезон
Новина українською

Киевское "Динамо", как и другие клубы пула "плюсов", еще не договорилась с "1+1 медиа" о трансляциях матчей на новый сезон.

Как сообщили в пресс-службе "1+1 медиа", переговоры пока что продолжаются.

"Группа "1+1 медиа" до сих пор находится в переговорном процессе с частью украинских футбольных клубов, в том числе с "Динамо". Детали существующего соглашения являются коммерческой информацией.

Медиагруппа в течение 10 лет освещала спортивные события и рассматривает возможность размещения такого контента и на будущее", – сказали в пресс-службе "1+1 медиа".

При этом, вице-президент "Динамо" Алексей Семененко сообщил, что когда будет достигнуто соглашение – клуб уведомит об этом на официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" уже не будет транслироваться на каналах "1+1 медиа" и ведет переговоры о размещении домашних матчей на НТН либо канале "Спорт 1".

Сегодня также стало известно, что Десна, матчи которой ранее транслировались на каналах группы "1+1 медиа" с нового сезона перешла в пул телеканалов "Футбол".

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) СК Днепр-1 1+1
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Источник:
detector.media

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Комментарии (6)
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ascent (Луксор)
17.08.2020 в 19:47
Ничего переступят через гордость (как уже было с Луческу) и с повинной головой к Ахметовским "футболам"...
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+2
-3
Alex.696 (Немирів)
17.08.2020 в 20:33
Та вже краще на УТ1, ніж на кротоканали.
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+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
17.08.2020 в 20:38
на аналы? там где ДК будут писочить а УГ ШД будут отбеливать/вылизывать )) не такое с повинной головой только такие как ты могут
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
17.08.2020 в 21:04
Аскент .. Ничего ты не шаришь.. Луческу первым будет сопли распускать что бы ДИНАМО не было там..
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
17.08.2020 в 19:31
Десна очередной подклюб ШД )))а про инфу о ДК бурбосучара опять запостил ) когда он про ШД начнёт писать???? сцыкло!
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+3
-4
Dimka26 (Чернигов)
17.08.2020 в 19:48
Десна ушла из плюсов как по мне потому что там скорее всего футбола уже не будет
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+4
-1


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