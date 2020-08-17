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Динамо еще не договорилось с "плюсами" о трансляциях на следующий сезон
Футбол на "плюсах" под большим вопросом
Киевское "
Как сообщили в пресс-службе "1+1 медиа", переговоры пока что продолжаются.
"Группа "1+1 медиа" до сих пор находится в переговорном процессе с частью украинских футбольных клубов, в том числе с "Динамо". Детали существующего соглашения являются коммерческой информацией.
Медиагруппа в течение 10 лет освещала спортивные события и рассматривает возможность размещения такого контента и на будущее", – сказали в пресс-службе "1+1 медиа".
При этом, вице-президент "Динамо" Алексей Семененко сообщил, что когда будет достигнуто соглашение – клуб уведомит об этом на официальном сайте.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Динамо" уже не будет транслироваться на каналах "1+1 медиа" и ведет переговоры о размещении домашних матчей на НТН либо канале "Спорт 1".
Сегодня также стало известно, что Десна, матчи которой ранее транслировались на каналах группы "1+1 медиа" с нового сезона