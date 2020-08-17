Рац: Луческу в Динамо? Я слишком предан Шахтеру, чтобы понять это

Экс-игрок " Шахтера " Разван Рац высказал свое мнение о нашумевшем назначении бывшего тренера "горняков" Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

"Я слишком предан "Шахтеру", чтобы понять это. Я не могу придумать ему оправдания, потому что я рассуждаю со своей стороны. Вообще не ожидал такого хода от Луческу и действительно не понимаю. Но это его решение и точка. "Шахтер" у меня в ДНК и я не понимаю. В Румынии есть разные мнения. Одни говорят, что это футбол и человек просто профессионально перешел в другой клуб. Другие осуждают, говоря, что он поднялся на такой уровень вместе с "Шахтером."

Думаю, "Динамо" и Луческу будет тяжело обыгрывать нынешний "Шахтер". Дончане сейчас намного сильнее и рекордное отставание по очкам в прошлом чемпионате это показало. Даже с Мирчей они не смогут догнать "Шахтер". Время покажет. В "Динамо" есть игроки с потенциалом и талантом, но для этого необходимо время. С другой стороны, у "Шахтера" уже есть топ-игроки высокого уровня, которые могут играть в любом европейском клубе, даже в "Реале" или "Барселоне".

Есть уровень, до которого "Динамо" пока не может добраться. Я буду желать удачи только дончанам, другого варианта для меня не существует. Это точно будет поинтереснее, чем было. Для болельщиков украинского футбола будет еще одна причина посмотреть футбол и битву титанов. Но пока я вижу только одного титана. Это как битва Зевса и полубога", - сказал Рац.