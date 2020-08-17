  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рац: Луческу в Динамо? Я слишком предан Шахтеру, чтобы понять это
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рац: Луческу в Динамо? Я слишком предан Шахтеру, чтобы понять это

Премьер-лига
(2 голосов)

Разван считает, что даже с Луческу Динамо не сможет составить конкуренцию Шахтеру

Рац: Луческу в Динамо? Я слишком предан Шахтеру, чтобы понять это
Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Разван Рац высказал свое мнение о нашумевшем назначении бывшего тренера "горняков" Мирчи Луческу в киевское "Динамо".

"Я слишком предан "Шахтеру", чтобы понять это. Я не могу придумать ему оправдания, потому что я рассуждаю со своей стороны. Вообще не ожидал такого хода от Луческу и действительно не понимаю. Но это его решение и точка. "Шахтер" у меня в ДНК и я не понимаю. В Румынии есть разные мнения. Одни говорят, что это футбол и человек просто профессионально перешел в другой клуб. Другие осуждают, говоря, что он поднялся на такой уровень вместе с "Шахтером."

Думаю, "Динамо" и Луческу будет тяжело обыгрывать нынешний "Шахтер". Дончане сейчас намного сильнее и рекордное отставание по очкам в прошлом чемпионате это показало. Даже с Мирчей они не смогут догнать "Шахтер". Время покажет. В "Динамо" есть игроки с потенциалом и талантом, но для этого необходимо время. С другой стороны, у "Шахтера" уже есть топ-игроки высокого уровня, которые могут играть в любом европейском клубе, даже в "Реале" или "Барселоне".

Есть уровень, до которого "Динамо" пока не может добраться. Я буду желать удачи только дончанам, другого варианта для меня не существует. Это точно будет поинтереснее, чем было. Для болельщиков украинского футбола будет еще одна причина посмотреть футбол и битву титанов. Но пока я вижу только одного титана. Это как битва Зевса и полубога", - сказал Рац.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Разван Рац Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...