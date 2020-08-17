8 игроков Динамо занимаются по индивидуальной программе

Киевское " Динамо " продолжает подготовку к старту нового сезона.

В понедельник 17 августа киевляне провели очередную тренировочную сессию, правда в несколько усеченном формате.

Не принимали участия в занятии игроки, которые восстанавливаются после травм. Денис Попов, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков занимались по индивидуальной программе.

Также напомним, что в Германию на обследование отправился Виктор Цыганков.

Напомним, что 21 августа "Динамо" начнет выступления в чемпионате Украины матчем против "Олимпика". А 25-го августа, на НСК "Олимпийский" состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер".