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8 игроков Динамо занимаются по индивидуальной программе

Премьер-лига
(1 голосов)

Лазарет киевлян переполнен

8 игроков Динамо занимаются по индивидуальной программе
Новина українською

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к старту нового сезона.

В понедельник 17 августа киевляне провели очередную тренировочную сессию, правда в несколько усеченном формате.

Не принимали участия в занятии игроки, которые восстанавливаются после травм. Денис Попов, Владимир Шепелев, Артем Шабанов, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Бенито и Ахмед Алибеков занимались по индивидуальной программе.

Также напомним, что в Германию на обследование отправился Виктор Цыганков.

Напомним, что 21 августа "Динамо" начнет выступления в чемпионате Украины матчем против "Олимпика". А 25-го августа, на НСК "Олимпийский" состоится поединок за Суперкубок Украины, в котором сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Никита Бурда Беньямин Вербич Ахмед Алибеков Виталий Миколенко Денис Попов Бенито Владимир Шепеле
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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ysebe1970 (Бровары)
17.08.2020 в 21:28
Хорошо что против Олимпика.. Ведь центра обороны просто нету..
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