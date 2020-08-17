Днепр-1 выставил Лопыренка на трансфер

" Днепр-1 " официально объявил о том, что 25-летний защитник команды Максим Лопыренок выставлен на трансфер.

Футболист выступает за команду с сезона 2017/2018 и прошел с "Днепром-1" путь из Второй лиги в УПЛ.

В общей сложности на счету игрока 91 матч за команду. В прошлом сезоне в УПЛ Лопыренок провел 24 матча.