Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 выставил Лопыренка на трансфер
Клуб ждет предложений
"
Футболист выступает за команду с сезона 2017/2018 и прошел с "Днепром-1" путь из Второй лиги в УПЛ.
В общей сложности на счету игрока 91 матч за команду. В прошлом сезоне в УПЛ Лопыренок провел 24 матча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:СК Днепр-1
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...