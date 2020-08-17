Де Пена: Со стилем игры Луческу, мы будем показывать хорошие результаты

Полузащитник " Динамо " Карлос де Пена рассказал о завершающем этапе подготовки к следующему сезону и работе с новым тренерским штабом.

- Мы до сих пор учимся и приспосабливаемся к работе, которую нам предлагают тренеры. Думаю, мы упорно работаем, все ребята уже хорошо понимают, чего он хочет. Мы вместе занимаемся в течение всего 15 дней, но, думаю, взгляды Луческу понятны. Каждый день во время тренировок мы стараемся делать то, что он просит. Чувствую, что с каждым разом мы все больше добавляем в этом и совершенствуемся. Надеюсь, в первых официальных матчах мы продемонстрируем, в каком стиле нас учат играть, и, конечно, вместе с тем будем побеждать.

- Какие замечания Мирча Луческу делает вам и на что обращает внимание?

- На каждой позиции нужно делать разное. Конечно, он корректирует наши действия так, чтобы они соответствовали его видению. Кроме того, каждый футболист индивидуален, мы стараемся делать все возможное, чтобы как можно быстрее адаптироваться к его стилю игры. Думаю, это хорошо, ведь все мы мотивированы и хотим проявить себя как можно лучше даже на тренировках, ведь у нас хорошая конкуренция почти на каждой позиции.

- Многое ли изменилось в ваших тренировках и повседневной жизни с приходом нового тренерского штаба?

- Я бы не хотел сравнивать. Каждый тренер имеет свой индивидуальный подход и методы тренировок. Мы не должны размышлять над этим, а просто привыкнуть к новым требованиям. Уверен, со стилем игры, который предлагает Луческу, мы будем показывать хорошие результаты. Повторюсь, мы тренируемся в течение 15-ти дней, часто проводим по две тренировки в день, упорно работаем и, думаю, чем больше мы тренируемся и проводим контрольных игр, тем лучше поймем идеи и философию новых наставников.

- Чувствуете, что находитесь в хорошей форме перед стартом сезона?

- Да, однозначно. Десяти дней отпуска было вполне достаточно, чтобы отдохнуть, и при этом мы не потеряли форму. А во время сбора много тренировались с мячом, и это хорошо, ведь теперь мы в прекрасной физической форме, что подтвердили наши контрольные поединки. Теперь хотим показать это в первых официальных играх. Также, думаю, мы способны провести много матчей за короткий промежуток времени.

- Луческу знает английский, легко ли вам с ним общаться?

- Конечно. Кроме английского он еще знает испанский и русский. Это прекрасно, ведь я могу разговаривать с ним на многих языках. На самом деле, этот фактор на пользу многим футболистам, ведь у Луческу есть хорошая коммуникация с командой, учитывая, что в "Динамо" играют футболисты из разных стран, говорящие на разных языках. Однозначно, это помогает нам на поле. Лично я чувствую себя удобно.

- Каковы ваши ожидания от ближайшего официального матча с донецким "Олимпиком"?

- Конечно, нас ожидает тяжелый поединок. Каждая команда в Украине хочет нас победить. Это будет первая игра в новом сезоне, хочется чтобы впечатления остались хорошие. Думаю, мы хорошо подготовлены, нужно сконцентрироваться на нашем стиле игры и в пятницу сделать все возможное, чтобы заработать три очка. Вся наша команда уверена в себе и в том, что это удастся сделать.