Сводка для Интера и Наполи? Ассистент Шевченко высоко оценил перспективы лидера Динамо

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Андреа Малдера прокомментировал выступления защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Цитирует помощника Шевченко Calcio Napoli 1926 со ссылкой на Passion Inter.

"Мы говорим об очень интересном молодом человеке. Это не случайность, что за ним следят итальянские и английские клубы. Виталий молод и много играет за киевскую команду. На мой взгляд, Миколенко мог бы выступать в Серии А".

"Украинская Премьер-лига значительно слабее итальянского чемпионата, это недостаток. Миколенко отлично играет на чужой половине поля, но у него арсенале нет идей, которые мог бы искать тот же "Интер" на этой позиции".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Наполи". Источник отмечает, что в скором времени "адзурри" продадут Гуляма, но также сообщается, что Миколенко попал в шорт-лист "Интера". В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл за "Динамо" 34 матча (4 гола и 4 результативных передачи).