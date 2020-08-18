  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сводка для Интера и Наполи? Ассистент Шевченко высоко оценил перспективы лидера Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сводка для Интера и Наполи? Ассистент Шевченко высоко оценил перспективы лидера Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Речь не о Викторе Цыганкове

Сводка для Интера и Наполи? Ассистент Шевченко высоко оценил перспективы лидера Динамо
Новина українською

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Андреа Малдера прокомментировал выступления защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко. Цитирует помощника Шевченко Calcio Napoli 1926 со ссылкой на Passion Inter.

Читайте такжеВербич в шоке! Виктор Цыганков опубликовал фото возле офиса Баварии. ФОТО

"Мы говорим об очень интересном молодом человеке. Это не случайность, что за ним следят итальянские и английские клубы. Виталий молод и много играет за киевскую команду. На мой взгляд, Миколенко мог бы выступать в Серии А".

"Украинская Премьер-лига значительно слабее итальянского чемпионата, это недостаток. Миколенко отлично играет на чужой половине поля, но у него арсенале нет идей, которые мог бы искать тот же "Интер" на этой позиции".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Наполи". Источник отмечает, что в скором времени "адзурри" продадут Гуляма, но также сообщается, что Миколенко попал в шорт-лист "Интера". В прошлом сезоне 21-летний защитник сыграл за "Динамо" 34 матча (4 гола и 4 результативных передачи).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Интер (Милан) Наполи (Неаполь) Андреа Малдера Виталий Миколенко Андреа Мальдера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
calcionapoli1926

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...