Цыганикс получил вызов в сборную Латвии

Полузащитник луганской "Зари" Андрейс Цыганикс вызван в национальную сборную Латвии – об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Игрок будет задействован в учебно-тренировочном сборе команды, а также в матчах Лиги Наций против Андорры 3 сентября и Мальты 6 сентября.

Цыганикс сыграл 8 матчей в составе Латвии. Футбольный клуб "Заря" искренне желает Андрейсу удачи в составе национальной сборной.