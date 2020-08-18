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Цыганикс получил вызов в сборную Латвии
Андрейс in da house
Полузащитник луганской "Зари" Андрейс Цыганикс вызван в национальную сборную Латвии – об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Игрок будет задействован в учебно-тренировочном сборе команды, а также в матчах Лиги Наций против Андорры 3 сентября и Мальты 6 сентября.
Цыганикс сыграл 8 матчей в составе Латвии. Футбольный клуб "Заря" искренне желает Андрейсу удачи в составе национальной сборной.
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Источник:Заря
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