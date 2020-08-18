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Желание Луческу? Роман Зозуля может присоединиться к киевскому Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Найдет ли Мирча в украинце аналог Луису Адриано?

Желание Луческу? Роман Зозуля может присоединиться к киевскому Динамо
Новина українською

Журналист Роман Бебех поделился с футбольной общественностью инсайдом от своего коллеги Владимира Кобелькова. Отметим, что украинский комментатор является кумом Романа Зозули. Цитирует Кобелькова Telegram-канал "Бомбардир":

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"Появились намеки на возможное возвращение Романа в "Динамо". Он – настоящий динамовец. Для меня динамовское сердце – это Роман Зозуля. Однако ему уже 30 лет и он прежде всего папа. Он думает о том, что его дети ходят в школу в Испании, дочь занимается теннисом с хорошим тренером именно в Испании".

"Если поступит конкретное предложение, то мне самому интересно, примет ли его Роман. То, что я знаю от людей футбольных, но не близких к Зозуле, что это слова Луческу – он хотел бы видеть Романа в "Динамо".

Роман провел прошлый сезон в испанском "Альбасете", с которым избежал вылета из Сегунды в последних турах. Зозуля выступал за киевское "Динамо" с 2006 по 2011 год, после чего 5 лет играл за "Днепр".

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В статье: Роман Зозуля Мирча Луческу Роман Бебех Динамо (Киев) Альбасете (Испания) Альбасете
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (11)
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yunguvnor (м. Чернігів)
18.08.2020 в 16:43
Здравствуй, дерево (с)
Ответить
0
-1
ysebe1970 (Бровары)
18.08.2020 в 16:30
Не верю.. Медведчук точно будет против...
Ответить
+1
0
госпітальєр (львів)
18.08.2020 в 14:54
щоденна лапша на вуха
Ответить
+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
18.08.2020 в 14:53
Фомина лучше
Ответить
+2
-5
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2020 в 15:29
Поздно, уже в Металле )))
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
18.08.2020 в 14:46
Т.е. предложения нет. Есть только динамовское сердце в количестве одна штука и Роман Бебех:))
Ответить
+6
-3
avatar
Инспектор ( )
18.08.2020 в 14:42
Если хороший оклад, 2-3 млн евро, то почему и нет?
Ответить
+2
0
balamyt (Boston)
18.08.2020 в 15:12
Семья А. Шевченко живет...в Англии ..и ничего справляется с СБУ...Но нужен ли Роман Динамо...он же не Ливандовский..
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+1
-1
avatar
Maldini (Киев)
18.08.2020 в 14:34
Зачем он Динамо,зачем Луческу Динамо???Нужно своих и новых,молодых воспитывать!Мирча пусть едет в Румынию и там подымает футбол,причём без Ахметова!Всей команде отработать смену в забое.ОНИ ЭТОГО ЗАСЛУЖИЛИ,особенно бразильцы!Позор!!!В отставку и тренера и бразилов,пустьедут в Бразилию к семьям!Пусть НАШИ заиграют,больше пользы!
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+4
-4
balamyt (Boston)
18.08.2020 в 15:21
Чема ты болотная...Шахтер проиграл заслуженно ...При чем тут бразильцы...Просто они Все слабее Интера ...на голову...А твое ДинамоК вообще сейча отстой ...Может Луческу ,после реального усиления ,приведет в чувство. эти .динамовские сердца..,и как раз бразильцы ему бы для баланса состава пригодились...Они хоть мяч держать умеют.
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+4
0
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simargl (Чернигов)
18.08.2020 в 14:29
Настоящий динамовец Роман, в хорошем смысле этого слова..., но зачем оно ему надо, потрясение такое, вместо Испании ???
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+5
-1


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