Желание Луческу? Роман Зозуля может присоединиться к киевскому Динамо

Журналист Роман Бебех поделился с футбольной общественностью инсайдом от своего коллеги Владимира Кобелькова. Отметим, что украинский комментатор является кумом Романа Зозули. Цитирует Кобелькова Telegram-канал "Бомбардир":

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"Появились намеки на возможное возвращение Романа в "Динамо". Он – настоящий динамовец. Для меня динамовское сердце – это Роман Зозуля. Однако ему уже 30 лет и он прежде всего папа. Он думает о том, что его дети ходят в школу в Испании, дочь занимается теннисом с хорошим тренером именно в Испании".

"Если поступит конкретное предложение, то мне самому интересно, примет ли его Роман. То, что я знаю от людей футбольных, но не близких к Зозуле, что это слова Луческу – он хотел бы видеть Романа в "Динамо".

Роман провел прошлый сезон в испанском "Альбасете", с которым избежал вылета из Сегунды в последних турах. Зозуля выступал за киевское "Динамо" с 2006 по 2011 год, после чего 5 лет играл за "Днепр".