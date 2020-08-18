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Луческу пригласил бразильца в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок перейдет в киевский клуб на правах свободного агента

Луческу пригласил бразильца в Динамо
Новина українською

Киевское "Динамо" может усилиться бразильским футболистом.

Инсайдеры сообщают, что в Киев прилетел потенциальный новичок из Бразилии. Ему 24 года, он является игроком атакующего плана и имеет статус свободного агента.

Вполне вероятно, что бразильский легионер пополнит ряды команды Мирчи Луческу, однако сначала ему придется провести некоторое время на карантине и только потом он сможет присоединиться к "Динамо".

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (18)
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v.grischuk (Винница)
18.08.2020 в 17:13
Уже был один африканец - свободный агент, ща ещё один бразилец пополнит! Во укрепляются к новому сезону в ЛЧ!
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0
0
Dardolis (Первомайск)
18.08.2020 в 17:25
И уругваец был, очень даже пришелся. А куча купленных не пришлись....Дело желания и умения, а не денег за трансфер.
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0
0
Algrab (Костопiль)
18.08.2020 в 17:13
Сподіваюся, не черговий " бистроногій Абєлардо"...
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0
0
oda1979 (Запорожье)
18.08.2020 в 17:00
Абелардо?
Ответить
0
0
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tolina-ystas (Краматорск)
18.08.2020 в 17:00
К сезону будет команда свободных агентов!
Ответить
+1
-1
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Ди (Киев)
18.08.2020 в 16:51
Лёд тронулся, господа присяжные...
Ответить
0
0
ysebe1970 (Бровары)
18.08.2020 в 16:27
и все.. Хацкевич как то посолидней был..
Ответить
0
0
Comment06 (Украина)
18.08.2020 в 16:15
Первый пошел?!
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+2
0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2020 в 16:25
Тільки-но хотів теж саме написати, а тут Ваш пост...
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+1
0
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ascent (Луксор)
18.08.2020 в 16:06
Есть достоверная информация, что бразилец уже прилетел. Весь мед-персонал Динамо пытается привести его в чувства, так как он уже целый час ржёт не переставая....
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+2
-5
дедушка (Сумы)
18.08.2020 в 15:48
В та то таке суперэксперт Босянок утверждал ,что бразил в Динамо не будет.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
18.08.2020 в 16:24
Ну, такий собі супер-експерт. Швидше супер-фанат ДК. Подивився початок і стало нецікаво.
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+2
0
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 15:38
Свободный агент? Кому что не ясно
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+2
-3
Alex.696 (Немирів)
18.08.2020 в 16:26
Де Пена, нє?
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
18.08.2020 в 16:55
Raphael Guimarães de Paula?
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
18.08.2020 в 16:55
Додо?
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
18.08.2020 в 15:32
Некоторое ))?? 14 дней ? Или три... или два ?? Опять новости типа одна бабка сказала ...
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+2
-3
balamyt (Boston)
18.08.2020 в 16:37
А зачем ждать 2 нед. когда можно протестировать 2 раза..в течении 3-4 дней.
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0
0


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