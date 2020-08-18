Луческу пригласил бразильца в Динамо

Киевское "Динамо" может усилиться бразильским футболистом.

Инсайдеры сообщают, что в Киев прилетел потенциальный новичок из Бразилии. Ему 24 года, он является игроком атакующего плана и имеет статус свободного агента.

Вполне вероятно, что бразильский легионер пополнит ряды команды Мирчи Луческу, однако сначала ему придется провести некоторое время на карантине и только потом он сможет присоединиться к "Динамо".