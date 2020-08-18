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Луческу пригласил бразильца в Динамо
Игрок перейдет в киевский клуб на правах свободного агента
Киевское "Динамо" может усилиться бразильским футболистом.
Инсайдеры сообщают, что в Киев прилетел потенциальный новичок из Бразилии. Ему 24 года, он является игроком атакующего плана и имеет статус свободного агента.
Вполне вероятно, что бразильский легионер пополнит ряды команды Мирчи Луческу, однако сначала ему придется провести некоторое время на карантине и только потом он сможет присоединиться к "Динамо".
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Источник:meta-ratings.com.ua
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Комментарии (18)
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v.grischuk (Винница)
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Dardolis (Первомайск)
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Algrab (Костопiль)
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oda1979 (Запорожье)
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tolina-ystas (Краматорск)
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Ди (Киев)
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ysebe1970 (Бровары)
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