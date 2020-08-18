Ультрас Динамо отказались от полноценной поддержки команды

Активные болельщики " Динамо " продолжают конфликтовать с руководством клуба из-за приглашения на пост главного тренера румынского специалиста Мирчи Луческу.

Так, одна из самых больших и влиятельных группировок киевских ультрас WBC выступила с заявлением перед новым сезоном.

Фанаты в частности заявили, что продолжат по возможности посещать матчи команды, но ограничат свою поддержку и призывают отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу.

Ниже приводим полный текст заявления.

"Уже в пятницу "Динамо" сыграет первый матч в чемпионате Украины. Как мы видим, все действия руководства клуба указывают на то, что им абсолютно все равно на болельщиков. Посудите сами: матч ставят в рабочий день на 17:00, за три дня до игры отсутствует любая информация о билетах, и вообще неизвестно, будут ли пускать болельщиков на трибуны. До этого любая информация про товарищеские игры в межсезонье странным образом скрывалась, не было даже трансляций. Разве так выглядит здоровая коммуникация клуба со своими болельщиками?

Исходя из этого, внимательно просим ознакомиться со следующими пунктами:

1. Мы продолжаем ходить на каждый домашний матч, посещать выездные игры клуба и везде напоминать, до какого состояния Суркисы довели "Динамо".

2. В новом сезоне абонементов на фанатские секторы не будет. В них банально нет смысла, учитывая непонятную ситуацию с допуском зрителей на стадионы.

3. Наши секторы на НСК "Олимпийский" (41-43) и стадионе "Динамо" (20-21) остаются неизменными. Это наш дом! Ищите билеты в кассах и покупайте самой дешевой ценовой категории, когда зрителей начнут пускать на трибуны.

4. Мы отказываемся от визуальной поддержки клуба, флагов, растяжек и ярких перформансов до того момента, пока Мирча Луческу тренирует киевское "Динамо". Мы не будем полноценно поддерживать команду под его руководством.

5. Мы призываем отказаться от всего, что может приносить хоть какую-то прибыль клубу (например, от покупок в официальном магазине "Динамо"), пока их отношение к болельщикам не изменится. Только самые дешевые билеты, чтобы доносить свою позицию на стадионе.

6. Будьте бдительны! Братья Суркисы уже не раз нанимали титушек для собственных целей и разного рода физических противостояний с болельщиками. После презентации Луческу эти проплаченные спортсмены уже были замечены на стадионе. Всегда обращайте внимание, кто стоит рядом с вами", - сказано в заявлении.