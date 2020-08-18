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Клубы Премьер-лиги обсудили создание УПЛ ТВ

Премьер-лига
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В Киеве состоялось очередное собрание участников УПЛ

Клубы Премьер-лиги обсудили создание УПЛ ТВ
Новина українською

Во вторник 18 августа в Доме футбола состоялось очередное собрание участников Украинской Премьер-Лиги.

На собрании присутствовало руководство Лиги, представители всех клубов УПЛ, ФФУ и профсоюза "Футбол Украины".

На собрании было принято решение об исключении ФК "Карпаты" из состава участников УПЛ и включения ФК "Минай", ФК "Рух", ФК "Ингулец" в состав участников УПЛ на сезон 2020/21 годов.

Также участники УПЛ утвердили итоги прошлого сезона, заслушали ежегодный отчет о финансово-хозяйственной деятельности и утвердили состав участников и финансовый план на сезон 2020/21.

Также обсуждался вопрос создания УПЛ ТВ. В итоге, клубы договорились уже в ближайшие дни создать рабочую группу, которая займется практической реализацией вопроса.

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В статье: Украинская Премьер-лига
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