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СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ на Днепр-Арене

Премьер-лига
(3 голосов)

Будут делить арену с Днепром-1

СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ на Днепр-Арене
Новина українською

"Ингулец", который в прошедшем сезоне завоевал право выступать в УПЛ, будет проводить свои домашние матчи в элитном дивизионе в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", сообщает ТК "Футбол".

Новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го, и ранее руководство клуба заявляло о том, что "Ингулец" будет играть в Кропивницком на стадионе "Зирка". Интересно, что пока что именно "Зирка" на официальном сайте УПЛ заявлена как домашний стадион клуба на сезон.

Напомним, что сейчас на "Днепр-Арене", которая вмещает 31 тысячу зрителей, домашние матчи проводит "Днепр-1".

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В статье: Ингулец (Петрово) Днепр-Арена
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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Алімпійка (R)
18.08.2020 в 19:51
Смысл с такого клуба?Без стадиона,болельщиков и всего-всего.
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0
0
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simargl (Чернигов)
18.08.2020 в 19:25
Не скромный вопрос. Кому они там нах нужны??? В принципе и не только там ... три года хряк строит стадион в селе , как Коллизей в Ровно прям ... балобол.
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0
-1
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Pronovost77 (Кіровоград)
18.08.2020 в 18:45
Не здивуюсь, коли за пару днiв будуть казати за «Арена Львiв») Можливо щось пропустив. Внесли поправки до регламенту де чорним по бiлому прописано, що команда УПЛ ма грати у себе в областi, якщо проблеми зi стадiо?
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+1
0
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Микко82 (Херсон)
18.08.2020 в 18:37
Давайте вже в Києві. Нащо мелочитися.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
18.08.2020 в 18:32
Какой смысл играть на Днепр арене? Это же не еврокубки. Зирка вполне сойдет. К тому же всё-таки это стадион со своего региона
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+5
-1
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 18:10
Дебилы с УАФ. Сколько можно. Нет стадиона, нет аттестата! Просто задрали своим решаловым
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+4
-4
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zaDinamoiDesnu (Чернигов)
18.08.2020 в 18:43
а у кого он есть свой стадион -назови пожалуйста ,выходит вобще нечего играть чемпионат
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+2
-1
balamyt (Boston)
18.08.2020 в 18:01
Лучше бы с Зорей договорились...Поворознюк...Все решает..
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+2
-1


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