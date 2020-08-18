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СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ на Днепр-Арене
Будут делить арену с Днепром-1
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Новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го, и ранее руководство клуба заявляло о том, что "Ингулец" будет играть в Кропивницком на стадионе "Зирка". Интересно, что пока что именно "Зирка" на официальном сайте УПЛ заявлена как домашний стадион клуба на сезон.
Напомним, что сейчас на "Днепр-Арене", которая вмещает 31 тысячу зрителей, домашние матчи проводит "Днепр-1".