СМИ: Ингулец будет проводить домашние матчи УПЛ на Днепр-Арене

" Ингулец ", который в прошедшем сезоне завоевал право выступать в УПЛ, будет проводить свои домашние матчи в элитном дивизионе в Днепре на стадионе "Днепр-Арена", сообщает ТК "Футбол".

Новый стадион в Петрово будет готов только в апреле 2021-го, и ранее руководство клуба заявляло о том, что "Ингулец" будет играть в Кропивницком на стадионе "Зирка". Интересно, что пока что именно "Зирка" на официальном сайте УПЛ заявлена как домашний стадион клуба на сезон.

Напомним, что сейчас на "Днепр-Арене", которая вмещает 31 тысячу зрителей, домашние матчи проводит "Днепр-1".