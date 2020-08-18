Директор Премьер-лиги рассказал о планах по созданию УПЛ ТВ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как клубы Лиги будут работать над созданием УПЛ ТВ.

- Сегодня на общем собрании УПЛ клубы обсуждали вопрос создания УПЛ ТВ. О чем договорились? Можете рассказать, что это будет?

– Клубы сегодня поддержали эту идею, создали рабочую группу, которая уже подробно проработает вопрос и сформирует конкретное предложение.

- А конкретнее можете рассказать, как будет выглядеть этот проект?

– Пока не комментируем. На следующей неделе планируется первое заседание рабочей группы, где обсудят все это подробнее. После этого уже сможем что-то комментировать конкретно.

- А кто входит в рабочую группу?

– Представители всех клубов УПЛ , а также представители Премьер-лиги и УАФ.

- УПЛ ТВ вы планируете запустить еще в этом сезоне или уже в следующих?

– Речь идет уже о следующих сезонах. У нас есть действующий договор с телеканалом "Футбол" на сезон 20/21, также есть и на сезон 21/22. Но будем дополнительно разрабатывать варианты, которые будут приносить дивиденды нашим клубам.

- Вообще УПЛ ТВ – это намерение создать одного независимого транслятора, единого для всех, да?

– Пока не могу это комментировать. До заседания рабочей группы.