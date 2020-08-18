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Директор Премьер-лиги рассказал о планах по созданию УПЛ ТВ

Премьер-лига
(2 голосов)

Евгений Дикий рассказал на какой стадии находится проект

Директор Премьер-лиги рассказал о планах по созданию УПЛ ТВ
Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как клубы Лиги будут работать над созданием УПЛ ТВ.

- Сегодня на общем собрании УПЛ клубы обсуждали вопрос создания УПЛ ТВ. О чем договорились? Можете рассказать, что это будет?

– Клубы сегодня поддержали эту идею, создали рабочую группу, которая уже подробно проработает вопрос и сформирует конкретное предложение.

- А конкретнее можете рассказать, как будет выглядеть этот проект?

– Пока не комментируем. На следующей неделе планируется первое заседание рабочей группы, где обсудят все это подробнее. После этого уже сможем что-то комментировать конкретно.

- А кто входит в рабочую группу?

– Представители всех клубов УПЛ, а также представители Премьер-лиги и УАФ.

- УПЛ ТВ вы планируете запустить еще в этом сезоне или уже в следующих?

– Речь идет уже о следующих сезонах. У нас есть действующий договор с телеканалом "Футбол" на сезон 20/21, также есть и на сезон 21/22. Но будем дополнительно разрабатывать варианты, которые будут приносить дивиденды нашим клубам.

- Вообще УПЛ ТВ – это намерение создать одного независимого транслятора, единого для всех, да?

– Пока не могу это комментировать. До заседания рабочей группы.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 20:00
?????
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alex.belogubko (одесса)
18.08.2020 в 18:49
они ещё думают как лучше и больше сорвать с народа бабки а Ф 1-2-3 не будет Денисов и его компания остануться без работы --пойдут стадионы подметать и билеты продавать и будут смотреть платный футбол УПЛ-ТВ призарплате 2-4 тыс грн в месяц
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0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
18.08.2020 в 18:42
Создать канал и расписать календарь матчей на разное время, чтоб все матчи были в ефире!
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