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Директор Премьер-лиги рассказал о планах по созданию УПЛ ТВ
Евгений Дикий рассказал на какой стадии находится проект
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о том, как клубы Лиги будут работать над созданием УПЛ ТВ.
- Сегодня на
– Клубы сегодня поддержали эту идею, создали рабочую группу, которая уже подробно проработает вопрос и сформирует конкретное предложение.
- А конкретнее можете рассказать, как будет выглядеть этот проект?
– Пока не комментируем. На следующей неделе планируется первое заседание рабочей группы, где обсудят все это подробнее. После этого уже сможем что-то комментировать конкретно.
- А кто входит в рабочую группу?
– Представители всех клубов
- УПЛ ТВ вы планируете запустить еще в этом сезоне или уже в следующих?
– Речь идет уже о следующих сезонах. У нас есть действующий договор с телеканалом "Футбол" на сезон 20/21, также есть и на сезон 21/22. Но будем дополнительно разрабатывать варианты, которые будут приносить дивиденды нашим клубам.
- Вообще УПЛ ТВ – это намерение создать одного независимого транслятора, единого для всех, да?
– Пока не могу это комментировать. До заседания рабочей группы.