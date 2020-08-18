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ТаТоТаке: Артем Кравец может вернуться в Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Луческу собирает старую гвардию?

ТаТоТаке: Артем Кравец может вернуться в Динамо
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец может вернуться в киевский клуб. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Самый свежий инсайд – очень велика вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец.

Селезнев в "Динамо"? По нашей информации, с ним состоялась телефонная беседа, но сейчас этот трансфер скорее невозможен, чем возможен", – сказал Спиваковский.

Читайте такжеЖелание Луческу? Роман Зозуля может присоединиться к киевскому Динамо

Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор", где и играет до сих пор.

В минувшем сезоне в чемпионате Турции Кравец в 18 матчах, забил 8 голов и сделал 1 ассист.

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В статье: Евгений Селезнев Артем Кравец Динамо (Киев) Кайсериспор (Турция) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:51
і згадався виїзний дубль 20-річного Артема Валенсії на Местальї 2:2 (після 1:1 у Києві) у 1/16 КУЄФА 2008-2009 протягнув у прямому сенсі хлопець Динамо далі (ДК дійшло аж до 1/2 з Шахтарем)... такі надії подавав а зараз стара гвардія, м-дадля луческу
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RIVALS (Борисовка)
18.08.2020 в 19:27
Новости от "Помойки"
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