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ТаТоТаке: Артем Кравец может вернуться в Динамо
Луческу собирает старую гвардию?
Экс-форвард "
"Самый свежий инсайд – очень велика вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец.
Селезнев в "Динамо"? По нашей информации, с ним состоялась телефонная беседа, но сейчас этот трансфер скорее невозможен, чем возможен", – сказал Спиваковский.
Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор", где и играет до сих пор.
В минувшем сезоне в чемпионате Турции Кравец в 18 матчах, забил 8 голов и сделал 1 ассист.