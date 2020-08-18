ТаТоТаке: Артем Кравец может вернуться в Динамо

Экс-форвард " Динамо " Артем Кравец может вернуться в киевский клуб. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Самый свежий инсайд – очень велика вероятность, что в "Динамо" возвращается Артем Кравец.

Селезнев в "Динамо"? По нашей информации, с ним состоялась телефонная беседа, но сейчас этот трансфер скорее невозможен, чем возможен", – сказал Спиваковский.

Читайте также Желание Луческу? Роман Зозуля может присоединиться к киевскому Динамо

Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор", где и играет до сих пор.

В минувшем сезоне в чемпионате Турции Кравец в 18 матчах, забил 8 голов и сделал 1 ассист.