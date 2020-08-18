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Матч Ингулец - Днепр-1 состоится на Днепр-Арене

Премьер-лига
(1 голосов)

По просьбе Ингульца

Матч Ингулец - Днепр-1 состоится на Днепр-Арене
Новина українською

"Днепр-1", который в 1-м туре УПЛ сыграет с "Ингульцом" (на выезде) объявил о том, что игра состоится на домашнем стадионе днепрян "Днепр-Арене".

Перенос состоялся по просьбе "Ингульца", при этом номинальным хозяином поля останется клуб из Петрово.

Кроме того, на неопределенный срок перенесены матчи юношеского и молодежного составов команд.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Ингулец" будет играть в УПЛ на "Днепр Арене".

Также напомним, что игра состоится в воскресенье, 23 августа, и начнется в 14 часов. Транслятором поединка является ТК "Футбол".

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В статье: Ингулец (Петрово) Днепр-Арена СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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alktus (Хмельницкий)
18.08.2020 в 19:53
А почему на Днепр-Арене играет Ингулец? Ведь Метеор вроде тоже аттестован для УПЛ
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