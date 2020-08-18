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Матч Ингулец - Днепр-1 состоится на Днепр-Арене
По просьбе Ингульца
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Перенос состоялся по просьбе "Ингульца", при этом номинальным хозяином поля останется клуб из Петрово.
Кроме того, на неопределенный срок перенесены матчи юношеского и молодежного составов команд.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что
Также напомним, что игра состоится в воскресенье, 23 августа, и начнется в 14 часов. Транслятором поединка является ТК "Футбол".