Матч Ингулец - Днепр-1 состоится на Днепр-Арене

" Днепр-1 ", который в 1-м туре УПЛ сыграет с "Ингульцом" (на выезде) объявил о том, что игра состоится на домашнем стадионе днепрян "Днепр-Арене".

Перенос состоялся по просьбе "Ингульца", при этом номинальным хозяином поля останется клуб из Петрово.

Кроме того, на неопределенный срок перенесены матчи юношеского и молодежного составов команд.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Ингулец" будет играть в УПЛ на "Днепр Арене".

Также напомним, что игра состоится в воскресенье, 23 августа, и начнется в 14 часов. Транслятором поединка является ТК "Футбол".