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Кендзера: За эти несколько недель мы уже поняли, что от нас требует Луческу

Премьер-лига
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Киевляне продолжают подготовку к старту нового сезона

Кендзера: За эти несколько недель мы уже поняли, что от нас требует Луческу
Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера рассказал о том, как команда готовится к старту нового сезона.

- Мы сегодня выполняли много разной работы во время тренировки, а главный акцент был на контроле мяча. Начали с игры в квадратах, уделили внимание тактическим упражнениям В целом, получилась хорошая, длинная тренировка. Отдал всего себя на занятии, поэтому, конечно, устал.

- С каким настроением и функциональной готовностью подходите к старту сезона?

- В физическом плане команда полностью готова. Иногда мы тренировались два раза в день, бывало тяжело, но мы профессиональные футболисты, поэтому должны справляться с такой нагрузкой и хорошо подготовиться к сезону. Мы уже несколько недель тренируемся с Луческу, знаем, что он хочет видеть на поле и стараемся это выполнять. Надеюсь, уже в пятницу в матче с "Олимпиком" это будет видно.

- Какие у Мирчи Луческу пожелания к игре на вашей позиции?

- Не буду оригинальным, сказав, что у каждого тренера есть своя философия, каждый наставник хочет, чтобы подопечные как можно скорее и лучше поняли его требования. У Луческу также есть свое видение, идеи, планы, и мы стараемся выполнять то, что он предлагает.

- У вас уже налажено полное взаимопонимание с новым тренерским штабом?

- Да, конечно. За эти несколько недель мы уже поняли, что тренер от нас требует. Думаю, с каждым днем это понимание будет все лучше и лучше. Но уже и сейчас видно, что команда хорошо понимает, чего хочет тренер.

- С нетерпением ждете старта нового сезона и первой официальной игры против донецкого "Олимпика"?

- Конечно. Настраиваемся только на победу – с первых туров нужно побеждать, чтобы удачно начать сезон и с оптимизмом смотреть только вперед.

- Вы получили вызов в сборную Польши, это обстоятельство придает вам вдохновения и хорошего настроения?

- Да, я уже соскучился по сборной, последний матч за свою национальную команду я провел в прошлом году, получается, из-за пандемии целый год ждал, чтобы поехать в сборную. Надеюсь, все будет в порядке, и мы удачно проведем предстоящие две игры в Лиге Наций.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
ФК Динамо

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