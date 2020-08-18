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Программа ПроФутбол может прекратить свое существование

Премьер-лига
(3 голосов)

Футбол на "плюсах" закончился?

Программа ПроФутбол может прекратить свое существование
Новина українською

Программа "ПроФутбол", которая в последнее время выходила на канале УНИАН (медиагруппа 1+1) может прекратить свое существование. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Есть серьезные подозрения, что позавчерашний (программа вышла в воскресенье 16 августа) выпуск программы "ПроФутбол" был последним выпуском на "плюсах", на канале "УНИАН".

Я связался с ведущим программы Игорем Цыганыком, однако он пока что не комментирует ситуацию, все ждут развития событий. Где-то в среду этот вопрос будет решен", - сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее передача выходила на канале "2+2", но в начале июня перебралась на канал "УНИАН" (оба канала входят в один медиахолдинг).

Также в последнее время в СМИ муссируется информация о том, что "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.

Именно поэтому "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" еще не подписали с транслятором новые контракты, а "Десна" уже ушла в пул ТК "Футбол".

При этом, сегодня стало известно о том, что каналы "Спорт 1/2" приобрели права на матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ранее также была информация о том, что именно с этими каналами "Динамо" ведет переговоры о трансляциях своих домашних матчей в нынешнем сезоне УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Профутбол Динамо (Киев) Игорь Цыганык Униан СК Днепр-1 ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (18)
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ascent (Луксор)
18.08.2020 в 20:21
Грустно, когда олигарх наигравшись бросают/кидают людей...
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0
0
kapkan (Луганск)
18.08.2020 в 20:09
Пойдут экспертами к Денисову!!! Им по фиг. Кто платит, тот и музыку заказывает. И патриот Калиниченко с концами в Москву теперь на Матч ТВ рванет!!!
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+1
-1
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dmtroyan (Полтава)
18.08.2020 в 20:09
Тільки Спорт1 на Волі в базовому списку програм не присутній. Тисчі, а можливо й мільйони вболівальників в прольоті.
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0
0
Tom Valentine (Bolintci)
18.08.2020 в 19:59
А шож такое? Мы все так внимательно смотрели. Может, никому нахер ненадо?
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+1
0
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armik (Киев)
18.08.2020 в 19:57
Ведущий тупой,ведущая тупая,эксперты тупые, сюжеты тупые. Идите нах!
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+4
-2
аалекс ( Крым)
18.08.2020 в 19:56
Цыганык на Футбол1 переходит работать?
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+1
0
avatar
genpet (Николаев)
18.08.2020 в 19:52
Кругом бардак. Передачу смотрел регулярно, жаль если больше не будет
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+3
-2
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Алімпійка (R)
18.08.2020 в 19:50
Это хорошо.Тупая передача.Великий футбол смотрим с детства.
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+1
-5
alktus (Хмельницкий)
18.08.2020 в 19:48
Очень жаль. Единственная аналитика была которая не лизала дупу кротам. Мда, ТаТоТаке только и остаётся, не смотреть же денисовское лайно.
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+3
-3
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Инспектор ( )
18.08.2020 в 19:58
А кому лизала ?
Ответить
+2
-2
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
18.08.2020 в 20:04
Динамо
+2
-1
avatar
ascent (Луксор)
18.08.2020 в 20:09
0
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:41
про це СООБЩІЛ ви що узагалі вже... що за мордорська @@@!???
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0
-1
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ascent (Луксор)
18.08.2020 в 20:11
Читай новости на русском - там ошибок меньше.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
18.08.2020 в 19:34
Не велика потеря, очень заангажированный проект. Редко объективный. Уйдёт штатным пропогандистом на спорт1 следом за ДК .
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+3
-3
oda1979 (Запорожье)
18.08.2020 в 19:32
Обещали Лободу в купальнике показать.. обманули?
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+3
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
18.08.2020 в 19:44
точно...це такий прощальний десертик підготували!???
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+1
0
dimetradze (Кременчуг)
18.08.2020 в 19:30
и досвидос..реально тупой контент
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+2
-4


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