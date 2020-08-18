Программа ПроФутбол может прекратить свое существование

Программа "ПроФутбол", которая в последнее время выходила на канале УНИАН (медиагруппа 1+1) может прекратить свое существование. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"Есть серьезные подозрения, что позавчерашний (программа вышла в воскресенье 16 августа) выпуск программы "ПроФутбол" был последним выпуском на "плюсах", на канале "УНИАН".

Я связался с ведущим программы Игорем Цыганыком, однако он пока что не комментирует ситуацию, все ждут развития событий. Где-то в среду этот вопрос будет решен", - сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее передача выходила на канале "2+2", но в начале июня перебралась на канал "УНИАН" (оба канала входят в один медиахолдинг).

Также в последнее время в СМИ муссируется информация о том, что "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.

Именно поэтому "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" еще не подписали с транслятором новые контракты, а "Десна" уже ушла в пул ТК "Футбол".