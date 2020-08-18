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Программа ПроФутбол может прекратить свое существование
Футбол на "плюсах" закончился?
Программа "ПроФутбол", которая в последнее время выходила на канале УНИАН (медиагруппа 1+1) может прекратить свое существование. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"Есть серьезные подозрения, что позавчерашний (программа вышла в воскресенье 16 августа) выпуск программы "ПроФутбол" был последним выпуском на "плюсах", на канале "УНИАН".
Я связался с ведущим программы Игорем Цыганыком, однако он пока что не комментирует ситуацию, все ждут развития событий. Где-то в среду этот вопрос будет решен", - сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее передача выходила на канале "2+2", но в начале июня перебралась на канал "УНИАН" (оба канала входят в один медиахолдинг).
Также в последнее время в СМИ муссируется информация о том, что "плюсы" решили отказаться от трансляций футбольных матчей и сопутствующего контента.
Именно поэтому "Динамо", "Днепр-1" и "Заря" еще не подписали с транслятором новые контракты, а
При этом, сегодня стало известно о том, что