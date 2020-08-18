Кубковые финалы и валидол в Праге. ТОП-5 матчей в украинской карьере Виктора Прокопенко

В рубрике "ТОП-5 матчей" мы продолжаем знакомить читателей с наиболее важными, яркими и запоминающимися поединками в украинском периоде тренерской карьеры наших известных специалистов. Сегодня UA-Футбол рассказывает об одном из них - Викторе Прокопенко, которого нет с нами ровно тринадцать лет.

В когорте украинских тренеров, запомнившихся еще с 80-х годов прошлого столетия, вне всякого сомнения, особое место занимает Виктор Прокопенко. Покинувший нас 18-го августа 2007 года специалист обладал многими качествами, которые подкупали не только подопечных, коллег по тренерскому цеху, журналистов, но и любителей футбола. К этому человеку, излучающему позитивную энергетику, создающему комфортную ауру и вселяющему уверенность нельзя было быть равнодушным. Он любил жизнь и свою работу, без которой себя не мыслил. А еще обладал высоким интеллектом и тонким чувством юмора. Прокопа, как его называли в футбольной среде, любили и уважали - причем, везде, где он работал: в ставшей родной Одессе, Волгограде, Донецке и Москве.

Завершив выступления в большом футболе во второй половине 70-х, Виктор Прокопенко стал одним из первых в стране специалистов, поступивших в Высшую школу тренеров. Успешно ее закончив, он приступил к работе в тренерском штабе Анатолия Зубрицкого в одесском "Черноморце". Поработав впоследствии с одним из авторитетных специалистов советского футбола Никитой Симоняном, который на протяжении двух сезонов - в 1980-м и 1981-м стоял у руля "моряков", Прокопенко набрался опыта и созрел для самостоятельной работы. Когда зимой 1982-го приехавший было в Одессу тренер Сергей Шапошников незадолго до старта сезона покинул "Черноморец", кураторы команды долго гадать не стали - назначили старшим тренером его. И вскоре он оправдал доверие, сделав из одесской команды боеспособный коллектив.

Болельщики со стажем до сих пор не могут избавиться от чувства досады по поводу упущенной в 1984-го бронзы. В том чемпионате для ее завоевания "Черноморцу" не хватило всего одного очка…

Два следующих сезона стали непростым испытанием для Виктора Прокопенко. В коллективе, где были собраны мастеровитые личности, не обошлось без внутренних шероховатостей. Это не могло не сказаться на результатах: если по итогам сезона-1985 "морякам" удалось отстоять прописку в элите благодаря успешной игре в переходном турнире, то спустя год пришлось понизиться в классе. Правда, уже без Виктора Прокопенко, который в разгар второго круга вынужден был покинуть свой пост. Он уехал в Волгоград, где сумел вывести "Ротор" в высшую лигу. После чего с чувством выполненного долга в 1989-м вернулся в Одессу - город, к которому прикипел всей душой. И снова ему понадобилось всего два сезона, чтобы создать конкурентоспособный ансамбль. В последнем чемпионате СССР в его команде блистали такие мастера, как Виктор Гришко, Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь, Андрей Телесненко, Олег Кошелюк, Александр Спицын, Игорь Савельев, Сергей Третьяк, Александр Щербаков, Юрий Сак, Иван Гецко, Юрий Шелепницкий… По итогам сезона-1991 "Черноморец" набрал одинаковое количество очков с московским "Торпедо" (по 36), однако по регламентным показателям третье место было отдано не "морякам", а их соседу по таблице.

После распада СССР в тренерской карьере Виктор Прокопенко по-прежнему был успешен и востребован. Этому специалисту даже было доверено возглавить национальную сборную Украины, которая при нем дебютировала на международной арене. Параллельно Прокопенко стоял у руля "Черноморца", сумев дважды выиграть Кубок страны и два комплекта бронзовых медалей. Казалось, еще чуть-чуть - и его команда сможет приблизиться к уровню флагмана украинского футбола - киевского "Динамо". Однако летом 1994-го, в период межсезонья, в Волгограде сделали все для того, чтобы любимец болельщиков и футбольного бомонда волжского города Прокопенко вновь стал у руля "Ротора". Второй приход в этот клуб снова оказался успешен для украинского специалиста: при нем волгоградцы играли в финале Кубка России и даже боролись за чемпионское звание. А о том, как Прокоп умел настроить подопечных перед завершившимся боевой ничьей, 2:2, еврокубковым матчем с английским "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд", и вовсе ходят легенды.

После завершения работы в Волгограде Виктор Евгеньевич снова вернулся в Украину. Правда, в этот раз не в "Черноморец", а в донецкий "Шахтер". В своем выборе в Донецке не ошиблись - именно при Прокопенко, как любит говаривать Ринат Ахметов, начался выход команды на качественно новый уровень. Причем, с ориентиром не только на внутреннюю арену, но и Европу.

Под руководством Виктора Прокопенко "Шахтер" в сезоне-1999/2000 поднялся с 4-го места на 2-е в чемпионате, завоевал Кубок Украины, а также преодолев два квалификационных раунда, пробился в групповой турнир Лиги чемпионов.

Болезненно переживающий любые неудачи Прокоп в разгар осенней части следующего сезона не смог смириться с неудавшейся попыткой пробиться в групповой раунд главного еврокубкогого турнира и подал в отставку. При этом остался в структуре клуба в должности вице-президента. Но соскучившись за тренерской деятельностью, маститый специалист не устоял перед соблазном поработать в московском "Динамо" - как никак легендарный клуб с именем.

Однако о Прокопенко в Донецке не забыли. Да и никогда не забывали. Как только спустя полтора года он покинул Москву, "Шахтер" вновь встретил его с распростертыми объятиями. Правда, в этот раз уже в роли спортивного директора. С тех пор привычными обязанностями Виктор Прокопенко занимался лишь короткий промежуток времени - на протяжении шести туров в заключительной части весеннего отрезка сезона-2003/04. В роли "и.о. главного тренера". Кстати, именно тогда ему удалось инициировать переезд Мирчи Луческу в донецкий клуб, после чего передать румыну бразды правления командой.

5-е место. Сезон-1992. Кубок Украины. Финал

"Черноморец" (Одесса) - "Металлист" (Харьков) - 1:0 (в доп. время)

Этот матч стал для Виктора Прокопенко знаковым в украинской карьере - в его тренерской коллекции появился первый кубковый трофей. Игра, проходившая на поле Республиканского стадиона столицы Украины, была на редкость напряженной. В соперничестве с подопечными Леонида Ткаченко "Черноморцу" удалось забить единственный мяч лишь во второй пятнадцатиминутке дополнительного времени благодаря проворности Ильи Цымбаларя.

4-е место. Сезон-1993/94. Кубок Украины. Финал

"Черноморец" (Одесса) - "Таврия" (Симферополь) - 0:0 (5:3 - по пен.)

Финальный поединок с неуступчивой симферопольской "Таврией" оказался для "Черноморца" посложнее, чем решающая встреча кубкового турнира 1992 года с "Металлистом". Хотя бы потому, что дело дошло до послематчевых пенальти. Накал эмоций во время футбольной лотереи зашкаливал, однако уверенная игра вратаря "моряков" Олега Суслова как по части отражения, так и забивания принесла команде Виктора Прокопенко второй по счету почетный трофей.

3-е место. Сезон-1992/93. Кубок кубков. 1/16 финала

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Черноморец" (Одесса) - 0:1

Вряд ли кто-то мог предположить, что в заполненном до отказа ревущем котле под названием "Стадион "Георгиос Караискакис" одесская команда сумеет одолеть одного из греческих грандов. Однако в поединке с возглавляемым Олегом Блохиным пирейским "Олимпиакосом", в составе которого выступали украинские легионеры Геннадий Литовченко и Олег Протасов, "Черноморец" сумел повести в счете уже в дебюте матча. А затем выстоять под шквалом атак хозяев поля.

2-е место. Сезон-2000/01. Лига чемпионов. Групповой раунд

"Шахтер" (Донецк) - "Арсенал" (Лондон, Англия) - 3:0

С грозным лондонским "Арсеналом" команда Виктора Прокопенко сражалась, словно лев, на стадионе "Хайбери" в первом матче группового раунда. Тогда она выигрывала 2:0, однако мощнейший натиск британцев не помогла сдержать и фееричная игра голкипера Юрия Вирта, что привело к достойному поражению 2:3. В Донецке же "Шахтер" сумел достойно поквитаться с подопечными Арсена Венгера, выдав уверенную игру с тремя "сухими" мячами!

1-е место. Сезон-2000/01. Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

"Славия" (Прага, Чехия) - "Шахтер" (Донецк) - 0:2 (в доп.время)

Эмоции, которые пережили болельщики Украины в тот вечер, трудно передать словами. После домашнего поражения 0:1 в Донецке "Шахтеру" необходимо было во что бы то ни стало забить мяч в ответной игре в Праге. Время шло, а столь желаемого гола все не было. Однако на 90-й минуте Андрей Воробей сумел открыть счет, переведя этот "валидольный" матч в овертайм. А в дополнительное время проявил себя опытный Сергей Ателькин, гол которого вывел донетчан в групповой раунд.