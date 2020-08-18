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Рух может подписать Кожанова

Премьер-лига
(1 голосов)

33-летний хавбек еще может поиграть в элите

Рух может подписать Кожанова
Новина українською

Львовский "Рух" может подписать экс-игрока сборной Украины Дениса Кожанова, сообщает Sport Arena.

Напомним, что хавбек покинул "Волынь" в середине августа после невыхода команды в УПЛ.

"Рух" проявляет серьезный интерес к 33-летнему игроку, который также не против вернуться на уровень УПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Кожанов забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах "Волыни" в Первой лиге и стал лучшим игроком второго дивизиона по системе "гол + пас".

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В статье: Денис Кожанов Рух (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
18.08.2020 в 23:56
О, це вірне рішення, я так думаю, можливо помиляюся, все таки вже 33.
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royalstas (Вінниця)
19.08.2020 в 00:08
Непогано лишнім точно не буде.
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