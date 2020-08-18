Рух может подписать Кожанова

Львовский " Рух " может подписать экс-игрока сборной Украины Дениса Кожанова, сообщает Sport Arena.

Напомним, что хавбек покинул "Волынь" в середине августа после невыхода команды в УПЛ.

"Рух" проявляет серьезный интерес к 33-летнему игроку, который также не против вернуться на уровень УПЛ.

Отметим, что в минувшем сезоне Кожанов забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах "Волыни" в Первой лиге и стал лучшим игроком второго дивизиона по системе "гол + пас".