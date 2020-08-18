Премьер-лига
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Рух может подписать Кожанова
33-летний хавбек еще может поиграть в элите
Львовский "
Напомним, что хавбек покинул "Волынь" в середине августа после невыхода команды в УПЛ.
"Рух" проявляет серьезный интерес к 33-летнему игроку, который также не против вернуться на уровень УПЛ.
Отметим, что в минувшем сезоне Кожанов забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 30 матчах "Волыни" в Первой лиге и стал лучшим игроком второго дивизиона по системе "гол + пас".
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Источник:Sport Arena
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Комментарии (2)
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vlotko (Броди)
18.08.2020 в 23:56
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royalstas (Вінниця)
19.08.2020 в 00:08
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