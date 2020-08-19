Динамо огласило заявку на Премьер-лигу 2020/21

Уже в пятницу, 21 августа, "Динамо" проведет матч первого тура УПЛ против "Олимпика".

Сегодня "Динамо" подало заявку на новый сезон Премьер-лиги. Вашему вниманию игроки списка "А", при этом возможны дозаявленые игроки по ходу сезона.

Вратари

1. Георгий Бущан

71. Денис Бойко

31. Владислав Кучерук

Защитники

4. Денис Попов

13. Артем Шабанов

16. Виталий Миколенко

24. Александр Тымчик

26. Никита Бурда

94. Томаш Кендзера

Полузащитники

5. Сергей Сидорчук

7. Беньямин Вербич

8. Владимир Шепелев

10. Николай Шапаренко

14. Карлос де Пена

15. Виктор Цыганков

17. Богдан Леднев

18. Александр Андриевский

20. Александр Караваев

22. Жерсон Родригес

29. Виталий Буяльский

99. Миккель Дуэлунд

Форварды

9. Фран Соль

11. Георгий Цитаишвили

70. Назарий Русин

90. Владислав Супряга

Отметим, что Булеца, Сирота, Нещерет и другие в "Списке В", они могут быть в заявке на игру в любом матче УПЛ.