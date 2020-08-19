Монзуль не лучшая, Динамо как испытание для арбитров и вопросы к Комитету. Судейские итоги сезона 2019/20

За последние годы много воды утекло. Когда-то топовые украинские арбитры ушли в тень. В частности, речь о Юрии Можаровском, Ярославе Козыке и Константине Труханове, наверное, тоже. На авансцене появились новые лица. Возможно, и не охотно, но Комитет арбитров Украины, вот уже десять лет возглавляемый равнодушными к украинским футбольным реалиям итальянцами, проводит процесс омоложения. Процесс смены поколений. Успешно? Язык не повернется такое сказать.

Есть примеры Андрея Коваленко, Николая Балакина, Виктора Копиевского, Дениса Шурмана, Максима Козыряцкий, Игоря Пасхала – судьи с задатками, но без стабильности. И вряд ли эта стабильность появится в условиях отсутствия четкого направления в подготовке и хоть какой-то стратегии. Как пример отсутствия логики и последовательности в действиях руководителей Комитета арбитров УАФ приведем два эпизода из матчей Первой лиги, которые обслуживали арбитры УПЛ, одни из самых авторитетных рефери страны.

25-й тур Первой лиги. Матч "Оболонь-Бровар" - "Рух". Екатерина Монзуль после просмотра ВАР показала желтую карточку игроку львовской команды Калюжному за грубый фол против оппонента. В очень подобном эпизоде, но уже в матче 27-го тура "Оболонь-Бровар" - "Ингулец", Виталий Романов после просмотра видеоповтора решил удалить нарушителя. Эксперты справедливо поставили вопрос – так кто же из арбитров был прав? Почему разные трактовки одинаковых эпизодов? Почему Комитет арбитров не выработал единых критериев?

А сколько подобного было в УПЛ? Сколько мы критиковали Екатерину Монзуль за то, что она удалила игроков "Зари" и "Десны" в эпизодах, которые этого не стоили, а затем в более грубом эпизоде ​​Николай Балакин "наградил" Томаша Кендзёру только желтой карточкой. К тому же с методологической ошибкой по применению ВАРа. Реакция Лучи если и была, то только для "избранного" круга людей. Все остальные, чтобы хоть как-то понимать процессы, должны были внимательно следить за тем, кто, когда и сколько судит. И на основе этого делать выводы о наказании в виде отстранений.

А за что наказали Ярослава Козыка? Ну пускай матч "Львов" - "Днепр-1" – там действительно были ошибки, но что уголовного нашли в игре "Черноморец" - "Волынь"? И почему об этом размазано говорил только Олег Протасов, а не Лучано Лучи? Где профессиональный разбор ошибок арбитра, который считается одним из лучших в стране? Почему отстранение состоялось тихонечко? И почему Александра Дердо, который допускал не менее грубые ошибки, вернули в элиту, а Козыка держат в изгнании? И это лишь небольшой список вопросов, который стоит адресовать Лучано Лучи и его коллегам по итогам сезона.

Похоже, в Комитете арбитров и УАФ в целом слишком увлеклись использованием ВАР-системы. Окей, видеотехнологии работают, но в который раз повторим, что неправильно, когда этим обеспечены только два из шести матчей тура. И неправильно, когда с ВАРом в Корпусе, где насчитывается более 20-ти судей, работают только шесть или семь человек. Одни и те же люди разъезжают по стране и вершат, фактически, футбольные судьбы.

Именно так, ведь говорить об абсолютной чистоте судейства даже с использованием ВАР-системы не приходится. Что вытворял Сергей Бойко в поединке между киевским "Динамо" и "Колосом" (2:1 с четырьмя пенальти)? Что совершили Романов и Монзуль в матче "Заря" - "Александрия" (вымышленный пенальти на Шастале)? Почему Арановский в поединке между все теми же "Александрией" и "Зарей" в одном из эпизодов слушал подсказку ВАР-ассистента, а в другом нет? Приятно ли было самым Лучи и Павелко следить за теми потугами, с которыми видеотехнологии пользовалась Монзуль? И когда Екатерина наконец-то обретет стабильность?

Опять только вопросы. Ответов нет.

Этот сезон был одним из худших в плане судейская за всю историю украинского футбола. Это касается не только матчей УПЛ, но и Первой лиги. И это вряд ли можно оправдать тем, что отечественный футбол оттолкнулся от дна и начал повышаться в качестве. Скорее стоит говорить о пике итальянского беспорядка в украинском судейском корпусе.

ТАБЛИЦА 1

Статистика арбитров УПЛ и Кубка Украины

* - желтым выделено кубковые матчи с участием представителя или представителей не элитного дивизиона

** - красным выделены судьи-дебютанты сезона

VAR-Арбитры (УПЛ и Кубок)

Арановский Евгений – 13 Романов Виталий – 9 Балакин Николай – 6 Бойко Сергей – 4

В сезоне 2019/20 наши эксперты заметили более семидесяти ошибок, которые повлияли на ход тех или иных матчей. Есть судьи, которые ошибались в среднем по разу в каждой игре или даже чаще. Например, у Николая Балакина в семи матчах УПЛ – семь ошибок. У Юрия Можаровского в шести матчах – восемь неправильных решений. Дополняют этот рейтинг антигероев Александр Дердо с семью ошибками в девяти матчах УПЛ и Екатерина Монзуль с шестью ошибками в десяти матчах УПЛ.

Относительно чисто работали Иван Бондарь и Владимир Новохатний – ни одной ошибки в пяти и четырех матчах УПЛ соответственно. Однако Бондарь запятнал свою репутацию и, возможно, испортил собственную карьеру ужасным судейством в поединке Первой лиги "Ингулец" - "Прикарпатье". Это был непрофессионализм или что-то другое? Можем только догадываться. Однако учитывая тот факт, что Ивана Бондаря могут пожизненно отстранить от профессионального арбитража – дело серьезное. Жаль только, что наказание вместе с Иваном Бондарем не несут его руководители.

У этих судей было мало матчей на элитарном уровне, да и те, что были, можно считать проходными. Не берем во внимание также дебютантов Деревинского и Шандора – они отработали только по одной игре. Поэтому лучшими в плане чистосудейства можно называть Анатолия Абдулу и Дмитрия Кутакова – только по одной ошибке в двенадцати и десяти матчах соответственно.

Надо отдельно выделить матчи, в которых произошло аномальное количество ошибок (три за матч или более):

"Мариуполь" - "Александрия" (2-й тур), арбитр в поле – Юрий Можаровский : пять ошибок (назначение / не назначение пенальти, отмененный гол);

: пять ошибок (назначение / не назначение пенальти, отмененный гол); "Мариуполь" - "Олимпик" (7-й тур), арбитр в поле – Александр Дердо : три ошибки (назначение / не назначение пенальти);

: три ошибки (назначение / не назначение пенальти); "Днепр-1" - "Александрия" (18-й тур), арбитр в поле – Николай Балакин: три ошибки (назначение / не назначение пенальти, удаление / не удаление).

Отдельно упомянем о матчах, где судьи ошибались, но исправляли свои ошибки благодаря ВАР. Или наоборот – ошибались, несмотря на просмотр видеоповторов.

Это матч 20-го тура "Днепр-1" - "Динамо". Екатерина Монзуль после просмотра ВАР неправомерно, по мнению наших экспертов, удалила Буяльского. Не назначила пенальти в ворота "Днепра-1" за фол против Русина, "наградив" "динамовца" желтой за симуляцию. После просмотра повтора скорректировала свое решение. Не удалили Полевого сразу, а только после просмотра видеоповтора.

26-й тур. Матч "Заря" - "Динамо", в котором Балакин не назначил пенальти в ворота киевлян за игру рукой Попова, затем не удалил Кендзёру, показав ему желтую карточку после просмотра ВАР, а еще позже сначала не удалил Цвека, а лишь предупредил его. И только просмотр повтора позволил принять правильное решение.

Наконец, матч 27-го тура "Динамо" - "Колос" при арбитраже Сергея Бойко. Пенальти в ворота "Динамо" назначил ошибочно, потом пытался придумать фол на Вербиче, но в итоге отменил первоочередное решение об одиннадцатиметровом. Несправедливо назначил в ворота "Колоса" второй пенальти.

Характер ошибок:

Почти все результативные ошибки относятся к одной из трех категории:

назначение / не назначение пенальти;

незаслуженное удаление, или не удаление, когда игрок этого заслуживал;

несправедливо зачитанные голы, или правомерные гола, несправедливо отмененные.

Одна ошибка стоит отдельно – это когда арбитр назначил штрафной, которого не было, и с которого забили гол.

Распределение результативных ошибок арбитров по командам (с учетом матчей Кубка и Суперкубка Украины)

Ошибок в пользу команд:

"Мариуполь" – 12;

"Динамо" – 9;

"Александрия" – 9;

"Шахтер" – 7;

"Львов" – 5;

"Карпаты" – 5;

"Днепр 1" – 5;

"Колос" – 5;

"Десна" – 4;

"Ворскла" – 4;

"Олимпик" – 3;

"Заря" – 3.

Чаще всего арбитры ошибались в пользу "Мариуполя". Статистика красноречива, хотя Александр Бабич после некоторых неудачных матчей не забывал жаловаться на арбитраж. Часто также страдали соперники "Динамо" и "Александрии". В пользу "Шахтера" ошибались немного меньше, но семь ошибок – это также заметный результат.

А вот меньше всего "дивидендов" от судейских ошибок получили "Олимпик" и "Заря" – только три результативных ошибки в их пользу.

Ошибок против команд:

"Колос" – 12;

"Динамо" – 10;

"Заря" – 9;

"Александрия" – 8;

"Олимпик" – 7;

"Мариуполь" – 5;

"Ворскла" – 5;

"Львов" – 5;

"Карпаты" – 4;

"Днепр-1" – 3;

"Десна" – 2;

"Шахтер" – 1.

Много ошибались в пользу "Динамо"? Но против киевлян ошибались еще больше – десять неправильных решений. Киевляне уже не первый год возглавляют список команд, на матчах которых украинским арбитрам тяжелее всего работать.

Однако если ошибки против "Динамо" компенсируются ошибками в его пользу, то у "Зари" это соотношение не равномерное: девять раз ошибались против луганчан. А в их пользу – лишь трижды.

Страдал также "Колос" – сразу двенадцать неправильных решений, направленных против команды Костишина. На высоте в этом списке "Александрия", что можно объяснить спецификой футбола подопечных Шарана.

Против "Шахтера" почти не ошибались – лишь одно решение, которое могло бы вызвать претензии у не заангажированных зрителей.

АССИСТЕНТЫ

Ассистенты УПЛ, по традиции, не были теми, на кого можно вешать всех собак за плохой арбитраж. Только два человека в течение сезона допустили по две ошибки – Александр Дашко и Андрей Скрипка. Остальные ассистенты – по одной.

Андрей Скрипка отличился с отрицательной стороны тем, что обе его ошибки повлияли на итоговый результат матчей ("Заря" - "Динамо" и "Олимпик" - "Динамо"). Одна из ошибок Дашко оказала влияние на результат, а другая – нет. Также определяющие ошибки допускали (по одной) Александр Марчик и Заур Курбанов.

Владимир Высоцкий, Евгений Данильченко и Денис Шудрик ошибались по разу, но без влияния на распределение сил в матчах.

Все ошибки касаются засчитанных / не засчитанных голов.

ЛУЧШИЙ АРБИТР

На протяжении сезона UA-Футбол определял лучшего арбитра каждого тура. По итогам, звание лучшего получали пятнадцать судей. Десять из них – более одного раза. Чаще всего лучшими в туре становились Виталий Романов (четыре раза), Дмитрий Кутаков (четыре раза), Ярослав Козык (трижды), Анатолий Абдула (трижды), Екатерина Монзуль (трижды) и Виктор Копиевский (трижды).

Оценив все статистические данные, а также систематизировав впечатление от сезона, наши эксперты Сергей Шебек и Мирослав Ступар лучшим в сезоне признали Анатолия Абдулу.

Уже через несколько дней стартует новый чемпионат и UA-Футбол продолжит следить за работой отечественных арбитров.