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Кто на выход? Десять звезд УПЛ, которым пора менять чемпионат. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Было бы желание ... и покупатели, конечно

Кто на выход? Десять звезд УПЛ, которым пора менять чемпионат. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Последний крупный трансфер из чемпионата Украины в сильную европейскую лигу состоялся два года назад - когда Шахтер продал в МЮ Фреда. Сейчас кажется созрела новая порция игроков, которые готовы к игре в более конкурентной среде. Кто будет следующим в топ-чемпионате от УПЛ, сказать трудно. Но канал UA-Футбол выбрал свою десятку футболистов, для которых такой переезд даже необходим то ли с точки зрения собственного роста, то ли с точки зрения пользы для отдельно взятого клуба.

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В статье: Тайсон Виктор Цыганков Виталий Миколенко канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
19.08.2020 в 14:24
0 из 10 в этом году!
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