Кто на выход? Десять звезд УПЛ, которым пора менять чемпионат. ВИДЕО

Последний крупный трансфер из чемпионата Украины в сильную европейскую лигу состоялся два года назад - когда Шахтер продал в МЮ Фреда. Сейчас кажется созрела новая порция игроков, которые готовы к игре в более конкурентной среде. Кто будет следующим в топ-чемпионате от УПЛ, сказать трудно. Но канал UA-Футбол выбрал свою десятку футболистов, для которых такой переезд даже необходим то ли с точки зрения собственного роста, то ли с точки зрения пользы для отдельно взятого клуба.