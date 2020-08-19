Премьер-лига
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Кто на выход? Десять звезд УПЛ, которым пора менять чемпионат. ВИДЕО
Было бы желание ... и покупатели, конечно
Последний крупный трансфер из чемпионата Украины в сильную европейскую лигу состоялся два года назад - когда Шахтер продал в МЮ Фреда. Сейчас кажется созрела новая порция игроков, которые готовы к игре в более конкурентной среде. Кто будет следующим в топ-чемпионате от УПЛ, сказать трудно. Но канал UA-Футбол выбрал свою десятку футболистов, для которых такой переезд даже необходим то ли с точки зрения собственного роста, то ли с точки зрения пользы для отдельно взятого клуба.
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ascent (Луксор)
19.08.2020 в 14:24
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