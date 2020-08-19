Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Об интересе к Миколенко: Варианты с Наполи и Ювентусом? Но на данный момент нет ничего конкретного
Есть большой интерес, что нормально для хорошего игрока
Футбольный агент игрока "Динамо"
"На данный момент "Интер" не связывался со мной по поводу Миколенко. К нему есть большой интерес. Мне много раз звонили, но именно из "Интера" со мной не связывались.
Нравится ли нам варианты с "Наполи" и "Ювентусом"? Он игрок, который интересует многие команды и может играть в любом клубе Серии А, но на данный момент нет ничего конкретного. Есть большой интерес, что нормально для хорошего игрока.
Пока только много контактов с инсайдерами, которые спрашивают о нем информацию, такую как цена и зарплата", – сказал Серебренников.