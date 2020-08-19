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Об интересе к Миколенко: Варианты с Наполи и Ювентусом? Но на данный момент нет ничего конкретного

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть большой интерес, что нормально для хорошего игрока

Об интересе к Миколенко: Варианты с Наполи и Ювентусом? Но на данный момент нет ничего конкретного
Новина українською

Футбольный агент игрока "Динамо" Виталия Миколенко Сергей Серебренников прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны итальянских клубов.

"На данный момент "Интер" не связывался со мной по поводу Миколенко. К нему есть большой интерес. Мне много раз звонили, но именно из "Интера" со мной не связывались.

Нравится ли нам варианты с "Наполи" и "Ювентусом"? Он игрок, который интересует многие команды и может играть в любом клубе Серии А, но на данный момент нет ничего конкретного. Есть большой интерес, что нормально для хорошего игрока.

Пока только много контактов с инсайдерами, которые спрашивают о нем информацию, такую ​​как цена и зарплата", – сказал Серебренников.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Виталий Миколенко
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Источник:
FCINTER1908.IT
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