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Динамо ведет переговоры о подписании лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - СМИ
В прошлом сезоне Чолак забил 20 голов в чемпионате Хорватии
Форвард хорватского клуба "Риека" Антонио Чолаком может продолжить карьеру в
В настоящее время наиболее интенсивные переговоры ведутся с киевским "Динамо", которое, скорее всего, и подпишет форварда. "Риека" не намерена отпускать Чолака меньше, чем за 5 млн евро.
Напомним, что Чолак является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии в минувшем сезоне. В активе форварда 20 забитых мячей.
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Источник:Dynamo.kiev.ua
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