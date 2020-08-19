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Динамо ведет переговоры о подписании лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - СМИ

Премьер-лига
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В прошлом сезоне Чолак забил 20 голов в чемпионате Хорватии

Динамо ведет переговоры о подписании лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - СМИ
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Форвард хорватского клуба "Риека" Антонио Чолаком может продолжить карьеру в киевском "Динамо", информирует портал Germanijak.hr.

В настоящее время наиболее интенсивные переговоры ведутся с киевским "Динамо", которое, скорее всего, и подпишет форварда. "Риека" не намерена отпускать Чолака меньше, чем за 5 млн евро.

Напомним, что Чолак является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии в минувшем сезоне. В активе форварда 20 забитых мячей.

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В статье: трансферы Динамо (Киев) Риека
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Источник:
Dynamo.kiev.ua
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