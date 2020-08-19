Динамо ведет переговоры о подписании лучшего бомбардира чемпионата Хорватии - СМИ

Форвард хорватского клуба "Риека" Антонио Чолаком может продолжить карьеру в киевском "Динамо" , информирует портал Germanijak.hr.

В настоящее время наиболее интенсивные переговоры ведутся с киевским "Динамо", которое, скорее всего, и подпишет форварда. "Риека" не намерена отпускать Чолака меньше, чем за 5 млн евро.

Напомним, что Чолак является лучшим бомбардиром чемпионата Хорватии в минувшем сезоне. В активе форварда 20 забитых мячей.