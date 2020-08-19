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1-й тур УПЛ пройдет без полноценного использования ВАР
Система будет присутствовать на 3-х матчах, но в учебном режиме
Уже на этих выходных стартует новый сезон
Впрочем, как сообщает ТК Футбол, первый тур чемпионата пройдет без полноценного использования системы ВАР. Видеоассистенты будут работать на трех матчах чемпионата, однако в режиме оффлайн.
Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сейчас главная цель – научить новых специалистов, которые вскоре приступят к работе на матчах украинского первенства.
"Комитет арбитров будет проводить обучение, чтобы увеличить квоту тех, кто может работать с системой ВАР. Она будет использоваться в будущих матчах.
Насколько я знаю, в планах УАФ есть приобретение второй машины ВАР. Они активно работают, чтобы можно было обслужить как можно больше матчей.
Когда производится разбивка тура, мы согласовываем всё с Комитетом арбитров, чтобы обслужить как можно больше игр", – сказал Дикий.