  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 1-й тур УПЛ пройдет без полноценного использования ВАР
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1-й тур УПЛ пройдет без полноценного использования ВАР

Премьер-лига
(1 голосов)

Система будет присутствовать на 3-х матчах, но в учебном режиме

1-й тур УПЛ пройдет без полноценного использования ВАР
Новина українською

Уже на этих выходных стартует новый сезон УПЛ, в котором за чемпионство будут бороться 14 команд.

Впрочем, как сообщает ТК Футбол, первый тур чемпионата пройдет без полноценного использования системы ВАР. Видеоассистенты будут работать на трех матчах чемпионата, однако в режиме оффлайн.

Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сейчас главная цель – научить новых специалистов, которые вскоре приступят к работе на матчах украинского первенства.

"Комитет арбитров будет проводить обучение, чтобы увеличить квоту тех, кто может работать с системой ВАР. Она будет использоваться в будущих матчах.

Насколько я знаю, в планах УАФ есть приобретение второй машины ВАР. Они активно работают, чтобы можно было обслужить как можно больше матчей.

Когда производится разбивка тура, мы согласовываем всё с Комитетом арбитров, чтобы обслужить как можно больше игр", – сказал Дикий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.08.2020 в 16:58
Все как всегда-и цирк и клоуны на месте
Ответить
0
0
adidas77 (Cумы)
19.08.2020 в 16:35
Почему это всё делается по ходу чемпионата,а не до его начала???Тоже приобретение новой техники???На чём они собираются обучать всех арбитров, на зайцах?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...