1-й тур УПЛ пройдет без полноценного использования ВАР

Уже на этих выходных стартует новый сезон УПЛ , в котором за чемпионство будут бороться 14 команд.

Впрочем, как сообщает ТК Футбол, первый тур чемпионата пройдет без полноценного использования системы ВАР. Видеоассистенты будут работать на трех матчах чемпионата, однако в режиме оффлайн.

Как сообщил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сейчас главная цель – научить новых специалистов, которые вскоре приступят к работе на матчах украинского первенства.

"Комитет арбитров будет проводить обучение, чтобы увеличить квоту тех, кто может работать с системой ВАР. Она будет использоваться в будущих матчах.

Насколько я знаю, в планах УАФ есть приобретение второй машины ВАР. Они активно работают, чтобы можно было обслужить как можно больше матчей.

Когда производится разбивка тура, мы согласовываем всё с Комитетом арбитров, чтобы обслужить как можно больше игр", – сказал Дикий.