Тренер Шахтера: О прошлом сезоне могу отозваться очень положительно

Первый ассистент главного тренера " Шахтера " Витор Северино оценил прошедший сезон и рассказал о задачах на следующий, который начнется для команды уже 21 августа матчем с "Колосом"

– Витор, завершился ваш первый сезон в "Шахтере". Как можете его оценить?

– Резюме очень положительное. Понятно, могли что-то выполнить получше, но это не перечеркивает достигнутого. Вышли в полуфинал Лиги Европы с отличными, фантастическими матчами на пути. Конечно, в этом раунде была не такая хорошая игра, но возможность провести такой плохой матч есть только у того, кто до этого момента добирается. На внутренней арене полностью заслуженно стали чемпионами и побили рекорд отрыва от второго места. Много молодых игроков прибавило, практикуя атакующий футбол, что нам и нужно. Так что, если говорить в общем, о прошлом сезоне могу отозваться очень положительно.

– С какими задачами "Шахтер" входит в новый сезон?

– Логика такая же, как и у ежедневной работы в клубе. Стараемся работать пошагово и сегодня сделать лучше, чем вчера, а завтра, соответственно, чем сегодня. Корректировать аспекты в обороне и атаке, добавлять в коллективной синхронизации и взаимодействиях. И, конечно, заставлять расти нашу идею игры.