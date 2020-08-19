  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тренер Шахтера: О прошлом сезоне могу отозваться очень положительно
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Шахтера: О прошлом сезоне могу отозваться очень положительно

Премьер-лига
(1 голосов)

Витор Северино оценил прошедший сезон

Тренер Шахтера: О прошлом сезоне могу отозваться очень положительно
Новина українською

Первый ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино оценил прошедший сезон и рассказал о задачах на следующий, который начнется для команды уже 21 августа матчем с "Колосом"

– Витор, завершился ваш первый сезон в "Шахтере". Как можете его оценить?

– Резюме очень положительное. Понятно, могли что-то выполнить получше, но это не перечеркивает достигнутого. Вышли в полуфинал Лиги Европы с отличными, фантастическими матчами на пути. Конечно, в этом раунде была не такая хорошая игра, но возможность провести такой плохой матч есть только у того, кто до этого момента добирается. На внутренней арене полностью заслуженно стали чемпионами и побили рекорд отрыва от второго места. Много молодых игроков прибавило, практикуя атакующий футбол, что нам и нужно. Так что, если говорить в общем, о прошлом сезоне могу отозваться очень положительно.

– С какими задачами "Шахтер" входит в новый сезон?

– Логика такая же, как и у ежедневной работы в клубе. Стараемся работать пошагово и сегодня сделать лучше, чем вчера, а завтра, соответственно, чем сегодня. Корректировать аспекты в обороне и атаке, добавлять в коллективной синхронизации и взаимодействиях. И, конечно, заставлять расти нашу идею игры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Витор Северино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...