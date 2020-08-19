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Премьер-лига

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Минай обновил клубную эмблему

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ - с новым лого

Минай обновил клубную эмблему
Новина українською

Новичок УПЛ, закарпатский "Минай", готовится к старту в элите не только на поле.

Клуб, которому в этом году празднует свое 5-летие, решил обновить свою эмблему.

Впрочем, основные элементы лого остались, изменения коснулись некоторой визуализации эмблемы.

???? «Минай» у Favbet Лізі України – час змін! ????Окрім виходу до Прем'єр-Ліги, цьогоріч наш клуб святкує своє 5-річчя! ????З нагоди таких приємних подій наш менеджмент підготував низку оновлень. Насамперед - логотипу команди! ✅ За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. ????Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї візуальної частини, оновлений і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, - згодом! ❓Як Вам оновлений логотип? Своїми враженнями діліться у коментарях????

Публикация от FC Minaj (@minaj_footballclub)

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (6)
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Wieniawski (Калуш)
19.08.2020 в 18:45
селом були, селом і залишитесь
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0
-2
avatar
Wieniawski (Калуш)
19.08.2020 в 18:45
селом були, селом і залишитесь
Ответить
0
-2
енгельс гассанович (Тернопіль)
19.08.2020 в 18:23
Мадяри!
Ответить
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.08.2020 в 18:06
А Україна, що вже на латиницю перейшла? (
Ответить
0
-2
lajkonik
19.08.2020 в 18:15
по ходу ще не перейшла))))
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0
0
lajkonik
19.08.2020 в 18:06
а мне нравится
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+2
0


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