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Минай обновил клубную эмблему
В УПЛ - с новым лого
Новичок УПЛ, закарпатский "
Клуб, которому в этом году празднует свое 5-летие, решил обновить свою эмблему.
Впрочем, основные элементы лого остались, изменения коснулись некоторой визуализации эмблемы.
???? «Минай» у Favbet Лізі України – час змін! ????Окрім виходу до Прем'єр-Ліги, цьогоріч наш клуб святкує своє 5-річчя! ????З нагоди таких приємних подій наш менеджмент підготував низку оновлень. Насамперед - логотипу команди! ✅ За 5 років наш логотип неодноразово потрапляв до ТОП-емблем клубів українського футболу і визнавався одним з найкращих. ????Ми залишили основні елементи лого, але водночас додали йому легкості. Окрім айдентики та всієї візуальної частини, оновлений і дизайн клубної атрибутики та ігрової форми команди! Всі деталі, - згодом! ❓Як Вам оновлений логотип? Своїми враженнями діліться у коментарях????