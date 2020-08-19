Минай обновил клубную эмблему

Новичок УПЛ, закарпатский " Минай ", готовится к старту в элите не только на поле.

Клуб, которому в этом году празднует свое 5-летие, решил обновить свою эмблему.

Впрочем, основные элементы лого остались, изменения коснулись некоторой визуализации эмблемы.