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Кравец возвращается в Динамо

Премьер-лига
(4 голосов)

Игрока представят уже завтра

Кравец возвращается в Динамо
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец возвращается в киевский клуб.

Вчера об этом говорили на уровне слухов, а сегодня данную информацию стали подтверждать источники, близкие к киевскому клубу.

"Кравец возвращается", - с уверенностью пишет телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых.

Им вторит и канал "Динамо Киев Inside", который утверждает, что футболиста официально представят в четверг 20 августа.

Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор". При этом форвард вчера официально покинул турецкий клуб.

Напомним, что 31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" в течении последних 2,5 лет и за это время в 63 матчах забил 21 гол и отдал 1 ассист.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев)
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Комментарии (20)
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.08.2020 в 19:13
Это значит, что Супрягу отпускают?
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0
0
avatar
v.grischuk (Винница)
19.08.2020 в 19:04
Он в лучшие свои годы ничего не показал! Зачем он тогда сейчас нужен, неужели так все плохо в Динамо?
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0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
19.08.2020 в 19:01
Вроде говорил, что в Динамо больше не вернётся. Разве не так?
Ответить
0
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 18:46
Кравець. Зозуля, Гармаш чи Мілевський і молодь буде бігати по полю як обісрана, а то ледве ноги переступають.
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+3
-1
kuandrew (Львов)
19.08.2020 в 18:29
Аха-ха...скоро в Динамо нападників буде більше, ніж у реала...от тільки забивати і дальше не буде кому
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+2
-3
Alex Sunchez
19.08.2020 в 18:19
в следующем году нужно вернуть милевского и алиева
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+7
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
19.08.2020 в 19:05
Шевченко, Заварова, Блохина... Хуже уж точно не будет...
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.08.2020 в 18:18
Походу у клуба с финансами проблемы существенные-возвращаются все кто был когда-то.....
Ответить
+1
-1
Alex Sunchez
19.08.2020 в 18:19
ну с таким руководством и менеджментом кто то еще удивлен?
Ответить
+3
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.08.2020 в 18:22
Так а смысл тогда приглашать Луческу?!Пусть возьмет любого-с этими кадрами ни один тренер не поможет,точно что еще пусть Алиев выйдет,Лужный приедет,а там и Саленко с Леоненко подтянутся
+5
-2
Plagin (Prad)
19.08.2020 в 18:30
Ты хоть определение слова менеджмент знаешь?
+4
-3
Alex Sunchez
19.08.2020 в 18:38
ну назови удачный трансфер в дк за деньги за последние сезоны, или назначение успешного тренера который дал что то новое команде, ах да шахтар на матчи в киеве ЛЕ, ЛЧ собирает больше болел чем "всеми любимое ДК" тут тоже не менеджеры виноваты?
+2
-1
adidas77 (Cумы)
19.08.2020 в 18:14
Собрать всех старых игроков (Кравец, Гармаш, возможно Зозуля и т.д.) Это разве построить новую команду? Тем более, все они не стали моложе и быстрее... Пока это все очень непонятно, посмотрим что в итоге выйдет у Луческу.
Ответить
+2
-1
avatar
beatles (Крижопіль)
19.08.2020 в 18:16
Эти (пусть уже и беззубые) львы будут держать Динамо в тройке! А вот вопрос что же дальше?
Ответить
+1
-1
adidas77 (Cумы)
19.08.2020 в 18:19
В тройке в двойке. это не важно.Что делать на Евроараене? Ладно, будем посмотреть. Пока реальных усилений по факту нет. А через пару дней старт сезона.
+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
19.08.2020 в 18:14
Ни чему его жизнь, не учит, это как постоянно возвращаться к бабе которая тебя, не любит
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+2
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
19.08.2020 в 17:42
Соль не виправдав надій та і дорого по зарплаті обходиться. а Русин і Супряга напи другого плану.
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+1
-1
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Lowdown-truth (Київ)
19.08.2020 в 17:42
Хай тепер тремтить Валенсія!)))
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+1
-1
Alex Sunchez
19.08.2020 в 18:20
Лугано напрягся)
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+1
-3
GAAD (Бучач)
19.08.2020 в 19:10
Формується команда, йде перегляд всіх наявних в обоймі гравців... І що тут не так?
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0
0


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