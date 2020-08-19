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Кравец возвращается в Динамо
Игрока представят уже завтра
Экс-форвард "
Вчера об этом говорили на уровне слухов, а сегодня данную информацию стали подтверждать источники, близкие к киевскому клубу.
"Кравец возвращается", - с уверенностью пишет телеграм-канал приближенных к "Динамо" журналистов Шаховых.
Им вторит и канал "Динамо Киев Inside", который утверждает, что футболиста официально представят в четверг 20 августа.
Напомним, что Кравец был в системе "Динамо" с 2004 по 2017 год, а в 2018 перешел в турецкий "Кайсериспор". При этом форвард вчера
Напомним, что 31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" в течении последних 2,5 лет и за это время в 63 матчах забил 21 гол и отдал 1 ассист.