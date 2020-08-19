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"Киев – это наш город" - Динамо анонсировало презентацию новой формы

Премьер-лига
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В четверг клуб представит три новых комплекта формы

"Киев – это наш город" - Динамо анонсировало презентацию новой формы
Новина українською

"Динамо" анонсировало презентацию новой формы, в которой команда будет выступать в сезоне 2020/21.

"Всегда в нашем сердце. Киев – это наш город. Киев – это мы. 20/08/2020", – сообщает официальный Твиттер киевлян.

Презентация трех новых комплектов формы состоится в четверг 20 августа. Техническим спонсором клуба остается New Balance.

Напомним, что в новом сезоне донецкий "Шахтер" также будет проводить матчи УПЛ в Киеве на НСК "Олимпийский".

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Твиттер Динамо

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