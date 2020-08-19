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"Киев – это наш город" - Динамо анонсировало презентацию новой формы
В четверг клуб представит три новых комплекта формы
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"Всегда в нашем сердце. Киев – это наш город. Киев – это мы. 20/08/2020", – сообщает официальный Твиттер киевлян.
Презентация трех новых комплектов формы состоится в четверг 20 августа. Техническим спонсором клуба остается New Balance.
Напомним, что в новом сезоне донецкий "Шахтер" также будет проводить матчи УПЛ в Киеве на НСК "Олимпийский".
Завжди в нашому серці. Київ – це наше місто. Київ – це ми.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 19, 2020
20/08/2020 pic.twitter.com/PbBN29eOWW