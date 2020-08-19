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Два новичка и без Монзуль. Судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ
ВАР будет задействован на 3-х матчах, но в офлайн режиме
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 1-го тура
Главными арбитрами на матчах 1-го тура будут работать:
21 августа, пятница
Олимпик – Динамо – Максим Козыряцкий (Харьков)
Шахтер — Колос – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Денис Шурман
22 августа, суббота
Львов – Минай – Геннадий Серпутько (Одесса)
Десна – Заря – Дмитрий Бондаренко (Одесса), арбитр ВАР – Виктор Копиевский
Александрия – Мариуполь – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)
23 августа, воскресенье
Ингулец – Днепр-1 – Константин Труханов (Харьков)
Ворскла – Рух - Алексей Деревинский (Киев), арбитр ВАР – Андрей Коваленко
Отметим, что в матчах отчетного тура система ВАР
Отметим, что для Геннадия Серпутько (Львов – Минай) и Алексея Деревинского ( Ворскла – Рух) это будут дебютные матчи в УПЛ в ранге главных арбитров.