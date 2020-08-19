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Два новичка и без Монзуль. Судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован на 3-х матчах, но в офлайн режиме

Два новичка и без Монзуль. Судейские назначения на матчи 1-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 1-го тура УПЛ сезона 2020-21.

Главными арбитрами на матчах 1-го тура будут работать:

21 августа, пятница

Олимпик – Динамо – Максим Козыряцкий (Харьков)

Шахтер — Колос – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Денис Шурман

22 августа, суббота

Львов – Минай – Геннадий Серпутько (Одесса)

Десна – Заря – Дмитрий Бондаренко (Одесса), арбитр ВАР – Виктор Копиевский

Александрия – Мариуполь – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

23 августа, воскресенье

Ингулец – Днепр-1 – Константин Труханов (Харьков)

Ворскла – Рух - Алексей Деревинский (Киев), арбитр ВАР – Андрей Коваленко

Отметим, что в матчах отчетного тура система ВАР будет работать в офлайн режиме и будет использоваться для подготовки арбитров, которые ранее с данной системой не работали.

Отметим, что для Геннадия Серпутько (Львов – Минай) и Алексея Деревинского ( Ворскла – Рух) это будут дебютные матчи в УПЛ в ранге главных арбитров.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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