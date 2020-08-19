Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неплях: Уверен, что матч с Олимпиком не будет для Динамо легкой прогулкой
Новичок Олимпика поделился ожиданиями от старта сезона
Новичок "
"Сейчас очень сложно предсказать каким будет чемпионат. Непонятно, какими предстанут команды, начиная от претендентов на медали и заканчивая новичков лиги. Хочется, чтобы победы заряжали нас позитивными эмоциями уже с первых туров. В процессе будет понятно, способны ли мы замахнуться на еврокубки. Наша задача - выходить на каждый матч и давать бой любому сопернику. Будем двигаться от игры к игре. Однозначно мы хотим бороться за места в верхней части турнирной таблицы.
Матч с "Динамо"? Шансы есть в матче с любым соперником. Главное, не отступать от своей философии, сконцентрировано действовать, как в обороне, так и в атаке, придерживаться установки тренеров. Могу сказать с уверенностью: матч с "Олимпиком" легкой прогулкой для "Динамо" не станет!", - сказал Неплях.
Напомним, что матч "Олимпик" - "Динамо" состоится 21 августа и начнется в 17:00.