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Неплях: Уверен, что матч с Олимпиком не будет для Динамо легкой прогулкой

Премьер-лига
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Новичок Олимпика поделился ожиданиями от старта сезона

Неплях: Уверен, что матч с Олимпиком не будет для Динамо легкой прогулкой
Новина українською

Новичок "Олимпика" Евгений Неплях поделился ожиданиями от нового сезона и, в частности, матча 1-го тура против "Динамо".

"Сейчас очень сложно предсказать каким будет чемпионат. Непонятно, какими предстанут команды, начиная от претендентов на медали и заканчивая новичков лиги. Хочется, чтобы победы заряжали нас позитивными эмоциями уже с первых туров. В процессе будет понятно, способны ли мы замахнуться на еврокубки. Наша задача - выходить на каждый матч и давать бой любому сопернику. Будем двигаться от игры к игре. Однозначно мы хотим бороться за места в верхней части турнирной таблицы.

Матч с "Динамо"? Шансы есть в матче с любым соперником. Главное, не отступать от своей философии, сконцентрировано действовать, как в обороне, так и в атаке, придерживаться установки тренеров. Могу сказать с уверенностью: матч с "Олимпиком" легкой прогулкой для "Динамо" не станет!", - сказал Неплях.

Напомним, что матч "Олимпик" - "Динамо" состоится 21 августа и начнется в 17:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Неплях Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Олимпик

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