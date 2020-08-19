СМИ: Львов подписал хавбека сборной Эстонии

Эстонский полузащитник Михкель Айнсалу стал игроком " Львова ", сообщает местное издание Soccernet.

По информации издания, контракт с 24-летним игроком подписан сроком на 3 года и скоро львовяне объявят об этом официально.

Отметим, что Айнсалу последние 5,5 лет выступал за таллинскую "Флору", но этим летом покинул клуб, разорвав контракт по согласию сторон.

Также на счету хавбека 7 матчей в составе сборной Эстонии.

Стоит отметить, что футболист играет в центре полузащиты, но может сыграть как опорного, таки выдвинутого вперед хавбека.