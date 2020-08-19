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СМИ: Львов подписал хавбека сборной Эстонии
Михкель Айнсалу сменил чемпионат Эстонии на чемпионат Украины
Эстонский полузащитник Михкель Айнсалу стал игроком "
По информации издания, контракт с 24-летним игроком подписан сроком на 3 года и скоро львовяне объявят об этом официально.
Отметим, что Айнсалу последние 5,5 лет выступал за таллинскую "Флору", но этим летом покинул клуб, разорвав контракт по согласию сторон.
Также на счету хавбека 7 матчей в составе сборной Эстонии.
Стоит отметить, что футболист играет в центре полузащиты, но может сыграть как опорного, таки выдвинутого вперед хавбека.