Вивчаренко: Стиль игры Динамо при Луческу стал больше похож на Барселону

18-летний защитник " Динамо " Константин Вивчаренко, который сейчас работает с первой командой киевлян, поделился впечатлениями от тренировок с основой.

- Какие ощущения от того, что ты игрок первой команды?

- Спасибо, все замечательно. Если честно, чувства переполняют, поскольку работать с первой командой очень интересно. Благодарен тренеру за доверие, и надеюсь оправдать надежды и показать себя с наилучшей стороны.

- С кем из ребят сейчас больше общаешься? Кто-то помогает с адаптацией?

- Общаюсь со всеми, у нас отличный коллектив, хорошая команда, старшие ребята подсказывают, дают советы. Возможно, немного больше времени провожу с Ильей Забарным, поскольку мы ровесники.

- В чем особенности тренерского процесса Мирчи Луческу?

- У каждого тренера своя так сказать философия, и Луческу не исключение – у него также свой подход. Тренировки очень интересные, стиль игры больше похож на "Барселону", поскольку делается акцент на владении мячом. Также он просит контролировать ход игры, чтобы мы были доминирующей командой и превосходили соперников на поле.

- В тренировочном процессе и в играх ты действуешь на своей родной позиции?

- Да, меня пробовали на моей позиции левого защитника, хотя знают, что я также могу играть в центре защиты. Я уже говорил и еще раз повторюсь, что для меня нет разницы, на какой позиции действовать. Самое главное – играть.

- Какие требования у тренерского штаба именно к твоей позиции?

- Больше играть и смотреть вперед, а назад – только в крайнем случае, когда нужно развернуть игру. В остальном же пытаться все время действовать вперед, искать по линии передачи или в центре нападающего... Поэтому вариантов много.

- После завершения чемпионата была не очень большая пауза. Команда сыграла три спарринга. Как думаешь, этого хватит?

- Я думаю, что десятидневной паузы достаточно. Но у меня ее не было, поскольку в это время я тренировался с дублем. Из-за карантина мы не играли на протяжении трех месяцев, поэтому успели отдохнуть, набраться сил и готовы работать в полную силу без выходных.

-То есть у тебя есть преимущество по сравнению с другими ребятами?

- Да, я был в тонусе, поэтому мне было достаточно легко войти в тренировочный процесс.