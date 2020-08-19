Кендзера намерен продолжить карьеру в Роме

Польский защитник " Динамо " Томаш Кендзера намерен продолжить карьеру в римской "Роме".

Как сообщает Tuttomercatoweb, у поляка есть несколько предложений о продолжении карьеры, однако он выбрал римский клуб.

Томаш пообщался на эту тему с легендой польского футбола Збигневом Бонеком, который играл за римлян в конце 80-х, и принял решение в пользу "Рому".

Ранее сообщалось, что беседу с игроком имел и наставник римлян Паулу Фонсека , который во время отпуска посещал Украину.

На данный момент остается неясным, будет ли римский клуб пытаться выкупить контракт поляка, либо дождется окончания срока соглашения, которое рассчитано до лета 2021-го.

Напомним, что поляк играет за киевский клуб с лета 2017-го, и за это время провел за киевлян 118 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 ассистов.