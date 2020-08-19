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Кендзера намерен продолжить карьеру в Роме

Премьер-лига
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Поляк определился с будущим

Кендзера намерен продолжить карьеру в Роме
Новина українською

Польский защитник "Динамо" Томаш Кендзера намерен продолжить карьеру в римской "Роме".

Как сообщает Tuttomercatoweb, у поляка есть несколько предложений о продолжении карьеры, однако он выбрал римский клуб.

Томаш пообщался на эту тему с легендой польского футбола Збигневом Бонеком, который играл за римлян в конце 80-х, и принял решение в пользу "Рому".

Ранее сообщалось, что беседу с игроком имел и наставник римлян Паулу Фонсека, который во время отпуска посещал Украину.

На данный момент остается неясным, будет ли римский клуб пытаться выкупить контракт поляка, либо дождется окончания срока соглашения, которое рассчитано до лета 2021-го.

Напомним, что поляк играет за киевский клуб с лета 2017-го, и за это время провел за киевлян 118 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 ассистов.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Томаш Кендзёра
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