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Кендзера намерен продолжить карьеру в Роме
Поляк определился с будущим
Польский защитник "
Как сообщает Tuttomercatoweb, у поляка есть несколько предложений о продолжении карьеры, однако он выбрал римский клуб.
Томаш пообщался на эту тему с легендой польского футбола Збигневом Бонеком, который играл за римлян в конце 80-х, и принял решение в пользу "Рому".
Ранее сообщалось, что
На данный момент остается неясным, будет ли римский клуб пытаться выкупить контракт поляка, либо дождется окончания срока соглашения, которое рассчитано до лета 2021-го.
Напомним, что поляк играет за киевский клуб с лета 2017-го, и за это время провел за киевлян 118 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 14 ассистов.